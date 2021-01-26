Солдат ВСУ устроил видеочат с "ДНР" и слил секретную информацию "братскому народу"

Солдат ВСУ в TikTok сливал "ДНР" информацию (коллаж: РБК-Украина)

Солдат ВСУ устроил видеочат с террористами "ДНР" в сети TikTok. За время общения "срочник" успел слить секретную информацию и "побрататься" с русским народом.

Этот факт остался бы незамеченным, если бы не ветеран войны Александр Грамарчук (Гром), который поймал парнишку "на горячем" и сообщил об этом в Facebook.

"Прямо сейчас в прямом эфире солдат срочной службы сливает информацию противнику. На утро уже пересмотреть будет невозможно", - написал Гром.

На скринах видно, что к чату присоединились "ДНР". Во время общения солдат был непрочь поделиться тайной информацией и обменятся пропагандистскими месседжами.

Солдат ВСУ в TikTok сливал "ДНР" информацию (скрин: facebook.com/grom.alex)

В комментариях Грамарчук указал, что инцидент случился на территории воинской части Воздушных сил ВСУ в Купянске Харьковской области. Сам же солдат уроженец Славгорода Днепропетровской области.

"Мальчик рассказывает о "братский народ" и "войне олигархов". Разбирайтесь теперь. А вот противник в курсе, когда станцию включают в Купянске. Вот, где ценность инфы", - возмутился украинский военный.

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