Что не так с блогершей, которая "любит Россию": вся правда о скандале вокруг Di.rubens

Скандал с блогершей Di.rubens получил продолжение (скрин видео Di.rubens)

Скандал с блогершей с ником Di.rubens из-за видео в сети, на котором девушке предлагали назвать свою любимую страну и она выбирала Россию, получил продолжение. В "Алло", для которой Таисия создавала контент на канале компании в ТікТок, сообщили об окончании сотрудничества с ней.

Об этом 20 января говорится в заявлении "Алло" на странице в Facebook.

"Официально заявляем, что блогер Di.rubens (Таисия М.) никогда не работала в ООО "АЛЛО". Она участвовала в изготовлении контента на официальном канале "Алло" в ТікТок в качестве актрисы на заказ подрядчика, занимающегося работой с блогерами. Мы не разделяем личной позиции блогера Di.rubens! Со своей стороны компания "Алло" отказывается от каких-либо услуг Таисии М." - говорится в публикации.

"В Алло" ответили на скандал с блогершей Di.rubens и заявили, что больше с ней не работают (фото: facebook.com/allo)

Такое решение компании последовало после того, как в интернете появились призывы к "Алло" прокомментировать скандальную ситуацию относительно высказываний блогерши с 70-тысячной аудиторией в Instagram и почти трехмиллионной - в ТікТок, которая была "лицом" сети магазинов в сети.

Так, многих возмутил не только сам ролик с Таисией и ее выбором России, но и последующий "наезд" девушки на офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица", который в сети одним из первых высказал недоумение из-за ее слов на 7-й год военной агрессии РФ против Украины и оккупации части территории нашей страны, и опубликовал в качестве доказательств соответствующий ролик.

Скандальное видео с блогершей Di.rubens о России

Отметим также, что если порыться в ТікТок, можно найти немало аналогичных ответов молодых людей на вопросы о странах - такие "опросники" проводит пользователь этой сети Роман (@romakievsky), предлагая ответить на вопрос "А какая твоя любимая страна?"

Кстати, блогерша в своей соцсети это видео удалила. Таким образом пользователи интернета видят только этот отрезок, и "хайп" продолжается уже неделю.

"Казалось бы, выложи оригинал видео и все вопросы сняты. Но нет, ежики плакали, кололись, но лезли на кактус", - пишут в комментарии под постом в Facebook Таисии.

Также Таисия в Instagram записала новые видеообращения к своим подписчикам, в которых пожаловалась на травлю и угрозы, и заявила о подготовке материалов для подачи заявления против Штефана в полицию и Минобороны, а самого военного назвала лжецом, "позором армии" и "человеком, называющим себя офицером Генерального штаба и воюющим с мирным населением". Кроме того, Таисия обвинила ряд СМИ в распространении "сфальсифицированной и заведомо ложной информации".

Видео: Блогерша Di.rubens "наехала" на Анатолия Штефана "Штирлица"

Как отмечал офицер в своем Facebook, блогерша "решила пойти другим путем, вместо того, чтобы принести свои извинения, объяснить ситуацию и свою позицию".

"Она решила написать жалобу в Министерство обороны чтобы я принес официальные извинения относительно ее же видео, где она с улыбкой выбирает Россию прямо на Майдане! Подать на меня в суд за свое же видео которое она публично выложила в соцсеть ТикТок. Нонсенс", - говорится в публикации

При этом сегодня стало известно, что никакого заявления в МОУ не поступало, и ведомство "с нетерпением ждет анонсированную жалобу гражданки".

В Минобороны ответили на скандальную ситуацию (фото: скрин поста facebook.com/ukrop.bc)

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