Блогерша призналась в любви России на Майдане, но получила достойный ответ (видео)

После того, как блогерша с семидесятитысячной армией подписчиков в Instagram призналась в любви к России на Майдане Незалежности, ей нашелся достойный ответ.
Так, офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) показал в Facebook фрагмент флешмоба, который организовала украинская молодежь.
"Отмолчаться ей (блогерше, - Ред.) уже не дает активная часть украинской молодежи и молодежное патриотическое движение "Основа Будущего" запустив новый флешмоб! Горжусь нашей украинской молодежью! Спасибо за поддержку!" - пишет Штефан.
На опубликованном видео блогеру-модели по имени Таисия (ник di.rubens) предлагают выбрать между Украиной и Россией, и девушка выбирает РФ.
В флешмобе у украинцев спрашивают, кого они выбирают - страну-убийцу или украинских защитников, которые отдают жизнь за нашу свободу.
Блогерша @di.rubens яка призналася в коханні росії на Майдані Незалежності вирішила відмовчатися як і її роботодавець Алло ,але відмовчатися їй вже не дає активна частина української молоді та молодіжний патріотичний рух "Основа Майбутнього" запустивши новий флешмоб! Пишаюся нашою УКРАЇНСЬКОЮ молоддю! Дякую за підтримку! ТікТок https://vm.tiktok.com/ZSH63Awg/Posted by Анатолий Штефан on Sunday, January 17, 2021
Блогерше ответили на признание в любви к России (видео: facebook.com/ukrop.bc)
Ранее мы писали, что в Донецке неизвестные сорвали флаг Российской Федерации с местного Дома культуры и сожгли его. После чего злостных "преступников" разыскивала милиция - привлекли даже кинологическую службу.
Также мы писали, что партия Виктора Медведчука поздравила РФ с днем России, попросив диалога и компромисса.
А вот беларусы на самом деле не хотят быть частью России. Вероника Цепкало, супруга экс-кандидата на пост президента Беларуси Валерия Цепкало, развеяла один из главных мифов российской пропагандистской машины.
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