Блогерша призналась в любви России на Майдане, но получила достойный ответ (видео)

Блогерша призналась в любви России на Майдане, но получила достойный ответ (коллаж: РБК-Украина)

После того, как блогерша с семидесятитысячной армией подписчиков в Instagram призналась в любви к России на Майдане Незалежности, ей нашелся достойный ответ.

Так, офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) показал в Facebook фрагмент флешмоба, который организовала украинская молодежь.

"Отмолчаться ей (блогерше, - Ред.) уже не дает активная часть украинской молодежи и молодежное патриотическое движение "Основа Будущего" запустив новый флешмоб! Горжусь нашей украинской молодежью! Спасибо за поддержку!" - пишет Штефан.

На опубликованном видео блогеру-модели по имени Таисия (ник di.rubens) предлагают выбрать между Украиной и Россией, и девушка выбирает РФ.

В флешмобе у украинцев спрашивают, кого они выбирают - страну-убийцу или украинских защитников, которые отдают жизнь за нашу свободу.

Блогерша @di.rubens яка призналася в коханні росії на Майдані Незалежності вирішила відмовчатися як і її роботодавець Алло ,але відмовчатися їй вже не дає активна частина української молоді та молодіжний патріотичний рух "Основа Майбутнього" запустивши новий флешмоб! Пишаюся нашою УКРАЇНСЬКОЮ молоддю! Дякую за підтримку! ТікТок https://vm.tiktok.com/ZSH63Awg/ Posted by Анатолий Штефан on Sunday, January 17, 2021

Блогерше ответили на признание в любви к России (видео: facebook.com/ukrop.bc)

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