ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Блогерша призналась в любви России на Майдане, но получила достойный ответ (видео)

Понедельник 18 января 2021 09:40
Блогерша призналась в любви России на Майдане, но получила достойный ответ (видео)
Блогерша призналась в любви России на Майдане, но получила достойный ответ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

После того, как блогерша с семидесятитысячной армией подписчиков в Instagram призналась в любви к России на Майдане Незалежности, ей нашелся достойный ответ.

Так, офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) показал в Facebook фрагмент флешмоба, который организовала украинская молодежь.

"Отмолчаться ей (блогерше, - Ред.) уже не дает активная часть украинской молодежи и молодежное патриотическое движение "Основа Будущего" запустив новый флешмоб! Горжусь нашей украинской молодежью! Спасибо за поддержку!" - пишет Штефан.

На опубликованном видео блогеру-модели по имени Таисия (ник di.rubens) предлагают выбрать между Украиной и Россией, и девушка выбирает РФ.

В флешмобе у украинцев спрашивают, кого они выбирают - страну-убийцу или украинских защитников, которые отдают жизнь за нашу свободу.

Блогерша @di.rubens яка призналася в коханні росії на Майдані Незалежності вирішила відмовчатися як і її роботодавець Алло ,але відмовчатися їй вже не дає активна частина української молоді та молодіжний патріотичний рух "Основа Майбутнього" запустивши новий флешмоб! Пишаюся нашою УКРАЇНСЬКОЮ молоддю! Дякую за підтримку! ТікТок https://vm.tiktok.com/ZSH63Awg/

Posted by Анатолий Штефан on Sunday, January 17, 2021

Блогерше ответили на признание в любви к России (видео: facebook.com/ukrop.bc)

Ранее мы писали, что в Донецке неизвестные сорвали флаг Российской Федерации с местного Дома культуры и сожгли его. После чего злостных "преступников" разыскивала милиция - привлекли даже кинологическую службу.

Также мы писали, что партия Виктора Медведчука поздравила РФ с днем России, попросив диалога и компромисса.

А вот беларусы на самом деле не хотят быть частью России. Вероника Цепкало, супруга экс-кандидата на пост президента Беларуси Валерия Цепкало, развеяла один из главных мифов российской пропагандистской машины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь скандал

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь