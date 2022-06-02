Вкорочення циклу, молочниця, цистит: як зберегти жіноче здоров’я під час війни

Жінки дуже сильні. Ми всі з вами знаємо, що у емоційному стані ми можемо з вами бути не менш стійкими, аніж чоловіки. Та наше здоров’я не завжди може витримувати той самий стрес, що і й наш мозок. Останні два місяці у багатьох жінок не залишається часу й ресурсів на те, щоби випити достатню кількість води і нормально виспатись.

Про те, як зберегти жіноче здоров’я під час війни, розповіла в Instagram відома тренер та експерт зі схуднення Марина Боржемська (Узелкова).

Відсутність режиму дня і нестача вітамінів та мікроелементів разом з гострим стресом починають руйнувати наш організм зсередини, у першу чергу прямо впливають на репродуктивну систему.

Проблеми з жіночим здоров'ям, які можуть виникати внаслідок стресу:

вкорочення менструального циклу (одна з найпоширеніших проблем)

болісні відчуття в молочних залозах

поява або посилення випадіння волосся

поява або посилення висипів на обличчі

погіршення сну

вагініт/бактеріальний вагіноз

цистит

молочниця

кровотеча



При затримці місячних внаслідок стресу та емоційного перевантаження, не панікуйте.



Жіночий місячний цикл дуже залежить від якісного сну та ментального здоров’я. Тому, якщо вам дуже страшно та складно опанувати себе, пийте чаї з мелісою, м’ятою та ромашкою, а також приймайте щось з цих простих та доступних препаратів в аптеках: магній, Магне В6, комплекс В, ГАМК (GABA), L-теанін, 5-НТР.



Але найкращим варіантом буде звернутися по консультацію до лікаря. До того ж, багато лікарів проводять їх безкоштовно у форматі онлайн.



Лікарі рекомендують жінкам берегти себе, піклуватися про власне здоров’я та намагатися поступово знижувати рівень стресу.