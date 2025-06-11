UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Соковитий салат з полуницею, який має приготувати кожен: простий рецепт

Простий рецепт салату з полуницею та сиром (фото: кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук

Сезон полуниці - ідеальний час для кулінарних експериментів. Один із найцікавіших способів використати соковиту ягоду - приготувати незвичний салат із додаванням сиру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал кухаря Андрія Клюса.

Список інгредієнтів

Для приготування смачного літнього салату знадобляться такі продукти:

  • полуниця - 100 г
  • креветка очищена - 50 г (або будь-який вид мʼяса, риби)
  • мікс салат або рукола - 50 г 
  • мікс горіхів - 30 г  
  • сир з синьою пліснявою - 30 г (Лазур, Дорблю)
  • сир з білою пліснявою - 30 г (Камамбер, Брі)

Для соусу:

  • мед - 10 г
  • білий винний оцет - 5 мл
  • оливкова олія - 30 мл
  • сіль, перець - до смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку розігрійте сковорідку, додайте оливкову олію та обсмажте креветки.

Після цього потрібно приготувати соус: в миску налийте винний оцет, додайте мед, сіль та перець. Все ретельно перемішайте.

Полуницю очистіть та разом з зеленню додайте до соусу. В кінці подрібніть горіхи, наріжте сир та додайте у миску.

Рецепт салату з полуницею та сиром (фото: кадр з відео)

 

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиЯгоди