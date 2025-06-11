Соковитий салат з полуницею, який має приготувати кожен: простий рецепт

Сезон полуниці - ідеальний час для кулінарних експериментів. Один із найцікавіших способів використати соковиту ягоду - приготувати незвичний салат із додаванням сиру.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал кухаря Андрія Клюса.
Для приготування смачного літнього салату знадобляться такі продукти:
Для соусу:
Спочатку розігрійте сковорідку, додайте оливкову олію та обсмажте креветки.
Після цього потрібно приготувати соус: в миску налийте винний оцет, додайте мед, сіль та перець. Все ретельно перемішайте.
Полуницю очистіть та разом з зеленню додайте до соусу. В кінці подрібніть горіхи, наріжте сир та додайте у миску.
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