Соковитий салат з полуницею, який має приготувати кожен: простий рецепт

Список інгредієнтів

Для приготування смачного літнього салату знадобляться такі продукти:

полуниця - 100 г

креветка очищена - 50 г (або будь-який вид мʼяса, риби)

мікс салат або рукола - 50 г

мікс горіхів - 30 г

сир з синьою пліснявою - 30 г (Лазур, Дорблю)

сир з білою пліснявою - 30 г (Камамбер, Брі)

Для соусу:

мед - 10 г

білий винний оцет - 5 мл

оливкова олія - 30 мл

сіль, перець - до смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку розігрійте сковорідку, додайте оливкову олію та обсмажте креветки.

Після цього потрібно приготувати соус: в миску налийте винний оцет, додайте мед, сіль та перець. Все ретельно перемішайте.

Полуницю очистіть та разом з зеленню додайте до соусу. В кінці подрібніть горіхи, наріжте сир та додайте у миску.

Рецепт салату з полуницею та сиром (фото: кадр з відео)