Літній хіт: як приготувати освіжаючий лимонад за кілька хвилин
У спеку немає нічого кращого за склянку холодного лимонаду. Приготувати такий освіжаючий напій можна вдома всього за кілька хвилин.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що знадобиться для приготування улюбленого серед українців напою.
Лимонад з апельсина: простий рецепт
Смачних лимонадів повно на полицях магазинів, але самими корисними завжди залишаються ті, які приготовані вдома. Вони не лише втамовують спрагу, а й насичують організм вітамінами.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- лимон - 1 шт.
- апельсин - 2 шт.
- вода - 2 л.
- цукор - 100 г
- лід та м'ята - за бажанням ⠀
Легкий спосіб пригодувати
Спочатку потрібно в миску натерти на тертці цедру лимона та апельсина. Далі додаємо цукор та вичавлюємо весь можливий сік з лимона та апельсина.
Після все ретельно перемішуємо, щоб цукор розтопився.
В додану суміш додайте два літри води та ставимо в холодильник на кілька годин для настоювання та охолодження.
Перед вживанням можна у склянку додати шматочки лимона, м'яту та лід.
Рецепт літнього лимонаду (фото: кадр з відео)
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