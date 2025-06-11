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Сочный салат с клубникой, который должен приготовить каждый: простой рецепт

Простой рецепт салата с клубникой и сыром (фото: кадр из видео)
Автор: Татьяна Самарук

Сезон клубники - идеальное время для кулинарных экспериментов. Один из самых интересных способов использовать сочную ягоду - приготовить необычный салат с добавлением сыра.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал повара Андрея Клюса.

Список ингредиентов

Для приготовления вкусного летнего салата понадобятся такие продукты:

  • клубника - 100 г
  • креветка очищенная - 50 г (или любой вид мяса, рыбы)
  • микс салат или руккола - 50 г
  • микс орехов - 30 г
  • сыр с синей плесенью - 30 г (Лазурь, Дорблю)
  • сыр с белой плесенью - 30 г (Камамбер, Бри)

Для соуса:

  • мед - 10 г
  • белый винный уксус - 5 мл
  • оливковое масло - 30 мл
  • соль, перец - по вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала разогрейте сковородку, добавьте оливковое масло и обжарьте креветки.

После этого нужно приготовить соус: в миску налейте винный уксус, добавьте мед, соль и перец. Все тщательно перемешайте.

Клубнику очистите и вместе с зеленью добавьте к соусу. В конце измельчите орехи, нарежьте сыр и добавьте в миску.

Рецепт салата с клубникой и сыром (фото: кадр из видео)

 

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