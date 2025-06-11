Сочный салат с клубникой, который должен приготовить каждый: простой рецепт

Список ингредиентов

Для приготовления вкусного летнего салата понадобятся такие продукты:

клубника - 100 г

креветка очищенная - 50 г (или любой вид мяса, рыбы)

микс салат или руккола - 50 г

микс орехов - 30 г

сыр с синей плесенью - 30 г (Лазурь, Дорблю)

сыр с белой плесенью - 30 г (Камамбер, Бри)

Для соуса:

мед - 10 г

белый винный уксус - 5 мл

оливковое масло - 30 мл

соль, перец - по вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала разогрейте сковородку, добавьте оливковое масло и обжарьте креветки.

После этого нужно приготовить соус: в миску налейте винный уксус, добавьте мед, соль и перец. Все тщательно перемешайте.

Клубнику очистите и вместе с зеленью добавьте к соусу. В конце измельчите орехи, нарежьте сыр и добавьте в миску.

Рецепт салата с клубникой и сыром (фото: кадр из видео)