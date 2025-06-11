Сочный салат с клубникой, который должен приготовить каждый: простой рецепт

Сезон клубники - идеальное время для кулинарных экспериментов. Один из самых интересных способов использовать сочную ягоду - приготовить необычный салат с добавлением сыра.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал повара Андрея Клюса.
Для приготовления вкусного летнего салата понадобятся такие продукты:
Для соуса:
Сначала разогрейте сковородку, добавьте оливковое масло и обжарьте креветки.
После этого нужно приготовить соус: в миску налейте винный уксус, добавьте мед, соль и перец. Все тщательно перемешайте.
Клубнику очистите и вместе с зеленью добавьте к соусу. В конце измельчите орехи, нарежьте сыр и добавьте в миску.
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