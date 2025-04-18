Соковите м’ясо на Великдень: поради кухарів, які знають секрети

М'ясо на Великдень - це більше, ніж просто страва. Це символ достатку, традиції й смаку, якого всі чекають. Але часто м'ясо виходить сухим або перевареним. Як зробити так, щоб воно було соковитим, ніжним і ароматним?
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало усі поради та секрети досвідчених кухарів з приготування м'яса на святковий стіл.
Буженина (свиняча шия або корейка) - традиційний вибір
Яловичина - якщо шукаєте щось менш жирне
Домашня шинка - добре маринується і тримає сік
Курка або індичка - для легших варіантів
Порада: не купуйте м’ясо без жиру. Тонка жировий прошарок - це природний захист від сухості.
Маринування мінімум 12 годин
Сіль, часник, гірчиця, мед, розмарин, олія, лимон - і нехай м'ясо постоїть в холодильнику ніч
Додайте трохи оцту або білого вина - це розм’якшує волокна
Висока температура на старті
Починайте запікання при 220 градусах, щоб "запечатати" сік усередині
Через 20 хвилин знижуйте до 160-170 градусів і готуйте до готовності
Контроль температури
Використовуйте термометр - найкраще витягати м'ясо при 70-75 градусах всередині
Не доводьте до пересушування
Не ріжте одразу після приготування
Дайте м'ясу "відпочити" 10-15 хвилин - сік рівномірно розподілиться
Запікання в рукаві або фользі
Це зменшує випаровування і гарантує ніжну текстуру
Інгредієнти:
Приготування:
Змішайте гірчицю, мед, сіль, спеції, подрібнений часник та олію.
Обмажте м’ясо маринадом, загорніть у плівку та залишіть у холодильнику на ніч.
Вийміть за годину до запікання. Обсмажте м’ясо в духовці 20 хвилин при 220 градусах, потім зменште до 160 градусів і запікайте ще 1,5 години.
Дайте "відпочити" 15 хвилин, наріжте тонкими скибками.
Інгредієнти:
Приготування:
Змішайте лимонний сік, вино, сіль, перець, олію та роздавлений часник.
Замаринуйте телятину і залиште мінімум на 8 годин.
Загорніть у фольгу разом із гілочками розмарину.
Запікайте при 170 градусах близько 1,5 години.
Розгорніть фольгу на останні 10 хвилин, щоб утворилася скоринка.
Інгредієнти:
Приготування:
Натріть курку сумішшю спецій, солі, меду, подрібненого часнику і соєвого соусу.
Всередину покладіть нарізаний апельсин.
Залиште маринуватись на 4-6 годин.
Запікайте в рукаві або формі при 180 градусах приблизно 1,5 години.
В кінці обережно розріжте рукав і дайте курці підрум’янитись.
Хрін із буряком - класика, яка завжди працює
Гірчично-медовий соус - підходить до свинини
Часниковий сметанний соус - для курки
Соус із журавлини - до індички або телятини
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Під час написання матеріалу використані джерела: Смак, Поради господиньки, FoodCook, Bon Appetit, Кухарі.