Як приготувати ніжний паштет: рецепт смакоти для великоднього сніданку

Домашній паштет - це не просто закуска, а справжній спогад смаків з дитинства. На Великдень його подають до крашанок, хріну та свіжого хліба і він чудово доповнює святковий сніданок.

Як приготувати ніжний паштет для сніданку на Великдень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Що вам знадобиться:

Печінка (куряча або яловича) - 500 г

Цибуля - 1 велика

Морква - 1 шт.

Вершкове масло - 100 г

Молоко - 150 мл

Сіль, перець - до свого смаку

Лавровий лист - 1-2 шт.

Олія для смаження

Як готувати ніжний паштет для святкового сніданку

Підготовка печінки:

Очистити печінку від плівок та прожилок. Замочити на 15-20 хв у молоці - це зробить її ніжнішою та позбавить гіркоти.

Овочі:

Цибулю та моркву нарізати й обсмажити на олії до золотистого кольору.

Смаження печінки:

Додати до овочів печінку, сіль, перець і лавровий лист. Готувати на середньому вогні 15-20 хвилин.

Подрібнення:

Вийняти лавровий лист. Все перекласти в блендер і змолоти до однорідної маси. Додати вершкове масло - воно має бути кімнатної температури.

Остудити й настоювати:

Готовий паштет охолодити в холодильнику мінімум на 2 години. Найкраще - залишити на ніч, тоді смак розкриється повністю.

Поради:

Якщо ви хочете отримати більш ніжний смак - додайте пару ложок вершків

Для пікантності - червоний перець, трохи мускатного горіха або пару крапель коньяку (якщо його не будуть їсти діти)

Зберігати паштет потрібно у холодильнику, зверху зробіть шар масла, щоб він довго не псувався

А ось так готується такий паштет без процесу смаження: