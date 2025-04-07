Як приготувати ніжний паштет: рецепт смакоти для великоднього сніданку
Домашній паштет - це не просто закуска, а справжній спогад смаків з дитинства. На Великдень його подають до крашанок, хріну та свіжого хліба і він чудово доповнює святковий сніданок.
Як приготувати ніжний паштет для сніданку на Великдень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.
Що вам знадобиться:
- Печінка (куряча або яловича) - 500 г
- Цибуля - 1 велика
- Морква - 1 шт.
- Вершкове масло - 100 г
- Молоко - 150 мл
- Сіль, перець - до свого смаку
- Лавровий лист - 1-2 шт.
- Олія для смаження
Як готувати ніжний паштет для святкового сніданку
Підготовка печінки:
Очистити печінку від плівок та прожилок. Замочити на 15-20 хв у молоці - це зробить її ніжнішою та позбавить гіркоти.
Овочі:
Цибулю та моркву нарізати й обсмажити на олії до золотистого кольору.
Смаження печінки:
Додати до овочів печінку, сіль, перець і лавровий лист. Готувати на середньому вогні 15-20 хвилин.
Подрібнення:
Вийняти лавровий лист. Все перекласти в блендер і змолоти до однорідної маси. Додати вершкове масло - воно має бути кімнатної температури.
Остудити й настоювати:
Готовий паштет охолодити в холодильнику мінімум на 2 години. Найкраще - залишити на ніч, тоді смак розкриється повністю.
Поради:
- Якщо ви хочете отримати більш ніжний смак - додайте пару ложок вершків
- Для пікантності - червоний перець, трохи мускатного горіха або пару крапель коньяку (якщо його не будуть їсти діти)
- Зберігати паштет потрібно у холодильнику, зверху зробіть шар масла, щоб він довго не псувався
А ось так готується такий паштет без процесу смаження: