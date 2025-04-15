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Буженина на Великдень: рецепт соковитої й ароматної страви, щоб усі просили добавку

Вівторок 15 квітня 2025 07:41
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Буженина на Великдень: рецепт соковитої й ароматної страви, щоб усі просили добавку Як приготувати соковиту буженину на Великдень (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Що на Великдень готує кожна господиня разом із паскою та крашанками? Звісно, домашню буженину - ароматну, соковиту, з хрусткою скоринкою. Але щоб м’ясо вийшло саме таким, потрібно знати кілька хитрощів.

Як приготувати смачну та соковиту буженину на Великдень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що вам знадобиться:

  • Свиняча шия (або ошийок) - 1,5 кг
  • Часник - 6-8 зубчиків
  • Сіль - 1,5 ст. ложки
  • Чорний мелений перець - 1 ч. ложка
  • Паприка копчена або звичайна - 1 ч. ложка
  • Сухі трави (розмарин, чебрець, орегано) - за вашим смаком
  • Гірчиця - 2 ст. ложки
  • Олія - 2 ст. ложки

Як готувати буженину по-домашньому

Підготовка м'яса

Помийте шматок м'яса, обсушіть паперовим рушником. Зробіть ножем невеликі надрізи й вставте в них очищені зубчики часнику.

Маринад:

Змішайте сіль, перець, паприку, трави, гірчицю й олію. Добре натріть м’ясо цією сумішшю, обгорніть у плівку або покладіть у пакет і залиште маринуватись мінімум на 6 годин, а краще - на ніч.

Запікання:

Розігрійте духовку до 180 градусів

Загорніть м'ясо у фольгу (матова сторона назовні), покладіть у форму або на деко.

Запікайте 1,5-2 години (орієнтуйтесь на вагу: 1 кг - 1 година).

За 20 хвилин до кінця зніміть фольгу, щоб утворилася рум’яна скоринка.

Важливе:

Після приготування дайте м'ясу "відпочити" 15-20 хвилин, тоді воно буде соковитішим.

Поради, щоб вийшло ідеально:

  • М’ясо має бути кімнатної температури перед запіканням - не кладіть прямо з холодильника.
  • Копчена паприка додає "той самий" святковий аромат.
  • Якщо хочете ніжніший смак - замініть гірчицю на медово-гірчичну глазур.
  • Готуєте у рукаві? Теж смачно, але не буде тієї скоринки - для неї краще фольга та відкрите запікання в кінці.

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