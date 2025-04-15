Буженина на Великдень: рецепт соковитої й ароматної страви, щоб усі просили добавку
Що на Великдень готує кожна господиня разом із паскою та крашанками? Звісно, домашню буженину - ароматну, соковиту, з хрусткою скоринкою. Але щоб м’ясо вийшло саме таким, потрібно знати кілька хитрощів.
Як приготувати смачну та соковиту буженину на Великдень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Що вам знадобиться:
- Свиняча шия (або ошийок) - 1,5 кг
- Часник - 6-8 зубчиків
- Сіль - 1,5 ст. ложки
- Чорний мелений перець - 1 ч. ложка
- Паприка копчена або звичайна - 1 ч. ложка
- Сухі трави (розмарин, чебрець, орегано) - за вашим смаком
- Гірчиця - 2 ст. ложки
- Олія - 2 ст. ложки
Як готувати буженину по-домашньому
Підготовка м'яса
Помийте шматок м'яса, обсушіть паперовим рушником. Зробіть ножем невеликі надрізи й вставте в них очищені зубчики часнику.
Маринад:
Змішайте сіль, перець, паприку, трави, гірчицю й олію. Добре натріть м’ясо цією сумішшю, обгорніть у плівку або покладіть у пакет і залиште маринуватись мінімум на 6 годин, а краще - на ніч.
Запікання:
Розігрійте духовку до 180 градусів
Загорніть м'ясо у фольгу (матова сторона назовні), покладіть у форму або на деко.
Запікайте 1,5-2 години (орієнтуйтесь на вагу: 1 кг - 1 година).
За 20 хвилин до кінця зніміть фольгу, щоб утворилася рум’яна скоринка.
Важливе:
Після приготування дайте м'ясу "відпочити" 15-20 хвилин, тоді воно буде соковитішим.
Поради, щоб вийшло ідеально:
- М’ясо має бути кімнатної температури перед запіканням - не кладіть прямо з холодильника.
- Копчена паприка додає "той самий" святковий аромат.
- Якщо хочете ніжніший смак - замініть гірчицю на медово-гірчичну глазур.
- Готуєте у рукаві? Теж смачно, але не буде тієї скоринки - для неї краще фольга та відкрите запікання в кінці.