Сочное мясо на Пасху: советы поваров, которые знают секреты

Мясо на Пасху - это больше, чем просто блюдо. Это символ достатка, традиции и вкуса, которого все ждут. Но часто мясо получается сухим или переваренным. Как сделать так, чтобы оно было сочным, нежным и ароматным?
РБК-Украина (проект Styler) собрало все советы и секреты опытных поваров по приготовлению мяса на праздничный стол.
Буженина (свиная шея или корейка) - традиционный выбор
Говядина - если ищете что-то менее жирное
Домашняя ветчина - хорошо маринуется и держит сок
Курица или индейка - для более легких вариантов
Совет: не покупайте мясо без жира. Тонкая жировая прослойка - это естественная защита от сухости.
Маринование минимум 12 часов
Соль, чеснок, горчица, мед, розмарин, масло, лимон - и пусть мясо постоит в холодильнике ночь
Добавьте немного уксуса или белого вина - это размягчает волокна
Высокая температура на старте
Начинайте запекание при 220 градусах, чтобы "запечатать" сок внутри
Через 20 минут снижайте до 160-170 градусов и готовьте до готовности
Контроль температуры
Используйте термометр - лучше всего извлекать мясо при 70-75 градусах внутри
Не доводите до пересушивания
Не режьте сразу после приготовления
Дайте мясу "отдохнуть" 10-15 минут - сок равномерно распределится
Запекание в рукаве или фольге
Это уменьшает испарение и гарантирует нежную текстуру
Ингредиенты:
Приготовление:
Смешайте горчицу, мед, соль, специи, измельченный чеснок и масло.
Обмажьте мясо маринадом, заверните в пленку и оставьте в холодильнике на ночь.
Выньте за час до запекания. Обжарьте мясо в духовке 20 минут при 220 градусах, затем уменьшите до 160 градусов и запекайте еще 1,5 часа.
Дайте "отдохнуть" 15 минут, нарежьте тонкими ломтиками.
Ингредиенты:
Приготовление:
Смешайте лимонный сок, вино, соль, перец, масло и раздавленный чеснок.
Замаринуйте телятину и оставьте минимум на 8 часов.
Заверните в фольгу вместе с веточками розмарина.
Запекайте при 170 градусах около 1,5 часа.
Разверните фольгу на последние 10 минут, чтобы образовалась корочка.
Ингредиенты:
Приготовление:
Натрите курицу смесью специй, соли, меда, измельченного чеснока и соевого соуса.
Внутрь положите нарезанный апельсин.
Оставьте мариноваться на 4-6 часов.
Запекайте в рукаве или форме при 180 градусах примерно 1,5 часа.
В конце осторожно разрежьте рукав и дайте курице подрумяниться.
Хрен со свеклой - классика, которая всегда работает
Горчично-медовый соус - подходит к свинине
Чесночный сметанный соус - для курицы
Клюквенный соус - к индейке или телятине
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При написании материала использованы источники: Смак, Советы хозяйки, FoodCook, Bon Appetit, Повара.