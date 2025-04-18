Соковите м’ясо на Великдень: поради кухарів, які знають секрети
М'ясо на Великдень - це більше, ніж просто страва. Це символ достатку, традиції й смаку, якого всі чекають. Але часто м'ясо виходить сухим або перевареним. Як зробити так, щоб воно було соковитим, ніжним і ароматним?
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало усі поради та секрети досвідчених кухарів з приготування м'яса на святковий стіл.
Яке м'ясо обрати на Великдень
Буженина (свиняча шия або корейка) - традиційний вибір
Яловичина - якщо шукаєте щось менш жирне
Домашня шинка - добре маринується і тримає сік
Курка або індичка - для легших варіантів
Порада: не купуйте м’ясо без жиру. Тонка жировий прошарок - це природний захист від сухості.Правильно обирайте та маринуйте м'ясо (фото: freepik.com)
Як зробити м'ясо соковитим
Маринування мінімум 12 годин
Сіль, часник, гірчиця, мед, розмарин, олія, лимон - і нехай м'ясо постоїть в холодильнику ніч
Додайте трохи оцту або білого вина - це розм’якшує волокна
Висока температура на старті
Починайте запікання при 220 градусах, щоб "запечатати" сік усередині
Через 20 хвилин знижуйте до 160-170 градусів і готуйте до готовності
Контроль температури
Використовуйте термометр - найкраще витягати м'ясо при 70-75 градусах всередині
Не доводьте до пересушування
Не ріжте одразу після приготування
Дайте м'ясу "відпочити" 10-15 хвилин - сік рівномірно розподілиться
Запікання в рукаві або фользі
Це зменшує випаровування і гарантує ніжну текстуруЩоб м'ясо було соковитим та ніжним, дотримуйтеся усіх порад кухарів (фото: freepik.com)
Три найкращих рецепти м'яса на Великдень
Буженина з медом і гірчицею
Інгредієнти:
- Свиняча шия - 1,5-2 кг
- Гірчиця - 2 ст. ложки
- Мед - 1 ст. ложка
- Сіль, перець - до свого смаку
- Часник - 5 зубців
- Сухі трави (чебрець, орегано)
- Олія - 2 ст. ложки
Приготування:
Змішайте гірчицю, мед, сіль, спеції, подрібнений часник та олію.
Обмажте м’ясо маринадом, загорніть у плівку та залишіть у холодильнику на ніч.
Вийміть за годину до запікання. Обсмажте м’ясо в духовці 20 хвилин при 220 градусах, потім зменште до 160 градусів і запікайте ще 1,5 години.
Дайте "відпочити" 15 хвилин, наріжте тонкими скибками.
Телятина у фользі з розмарином і часником
Інгредієнти:
- Вирізка або лопатка телятини - 1,2 кг
- Часник - 4 зубчики
- Сіль, перець
- Сік половини лимона
- Сухе біле вино - 100 мл
- Розмарин - 2 гілочки
- Оливкова олія - 2 ст. ложки
Приготування:
Змішайте лимонний сік, вино, сіль, перець, олію та роздавлений часник.
Замаринуйте телятину і залиште мінімум на 8 годин.
Загорніть у фольгу разом із гілочками розмарину.
Запікайте при 170 градусах близько 1,5 години.
Розгорніть фольгу на останні 10 хвилин, щоб утворилася скоринка.
Курка з апельсином і прянощами
Інгредієнти:
- Курка ціла - 1,5-2 кг
- Апельсин - 1 шт.
- Мед - 1 ст. ложка
- Сіль, перець
- Паприка, куркума - по 1 ч. ложці
- Часник - 3 зубчики
- Соєвий соус - 2 ст. ложки
Приготування:
Натріть курку сумішшю спецій, солі, меду, подрібненого часнику і соєвого соусу.
Всередину покладіть нарізаний апельсин.
Залиште маринуватись на 4-6 годин.
Запікайте в рукаві або формі при 180 градусах приблизно 1,5 години.
В кінці обережно розріжте рукав і дайте курці підрум’янитись.Розкрити смак м'яса вам допоможуть соуси (фото: freepik.com)
Великодні соуси, які підкреслять смак м'яса
Хрін із буряком - класика, яка завжди працює
Гірчично-медовий соус - підходить до свинини
Часниковий сметанний соус - для курки
Соус із журавлини - до індички або телятини
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Під час написання матеріалу використані джерела: Смак, Поради господиньки, FoodCook, Bon Appetit, Кухарі.