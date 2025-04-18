Соковите м’ясо на Великдень: поради кухарів, які знають секрети

М'ясо на Великдень - це більше, ніж просто страва. Це символ достатку, традиції й смаку, якого всі чекають. Але часто м'ясо виходить сухим або перевареним. Як зробити так, щоб воно було соковитим, ніжним і ароматним?

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало усі поради та секрети досвідчених кухарів з приготування м'яса на святковий стіл.

Яке м'ясо обрати на Великдень

Буженина (свиняча шия або корейка) - традиційний вибір

Яловичина - якщо шукаєте щось менш жирне

Домашня шинка - добре маринується і тримає сік

Курка або індичка - для легших варіантів

Порада: не купуйте м’ясо без жиру. Тонка жировий прошарок - це природний захист від сухості. Правильно обирайте та маринуйте м'ясо (фото: freepik.com)

Як зробити м'ясо соковитим

Маринування мінімум 12 годин

Сіль, часник, гірчиця, мед, розмарин, олія, лимон - і нехай м'ясо постоїть в холодильнику ніч

Додайте трохи оцту або білого вина - це розм’якшує волокна

Висока температура на старті

Починайте запікання при 220 градусах, щоб "запечатати" сік усередині

Через 20 хвилин знижуйте до 160-170 градусів і готуйте до готовності

Контроль температури

Використовуйте термометр - найкраще витягати м'ясо при 70-75 градусах всередині

Не доводьте до пересушування

Не ріжте одразу після приготування

Дайте м'ясу "відпочити" 10-15 хвилин - сік рівномірно розподілиться

Запікання в рукаві або фользі

Це зменшує випаровування і гарантує ніжну текстуру Щоб м'ясо було соковитим та ніжним, дотримуйтеся усіх порад кухарів (фото: freepik.com)

Три найкращих рецепти м'яса на Великдень

Буженина з медом і гірчицею

Інгредієнти:

Свиняча шия - 1,5-2 кг

Гірчиця - 2 ст. ложки

Мед - 1 ст. ложка

Сіль, перець - до свого смаку

Часник - 5 зубців

Сухі трави (чебрець, орегано)

Олія - 2 ст. ложки

Приготування:

Змішайте гірчицю, мед, сіль, спеції, подрібнений часник та олію.

Обмажте м’ясо маринадом, загорніть у плівку та залишіть у холодильнику на ніч.

Вийміть за годину до запікання. Обсмажте м’ясо в духовці 20 хвилин при 220 градусах, потім зменште до 160 градусів і запікайте ще 1,5 години.

Дайте "відпочити" 15 хвилин, наріжте тонкими скибками.

Телятина у фользі з розмарином і часником

Інгредієнти:

Вирізка або лопатка телятини - 1,2 кг

Часник - 4 зубчики

Сіль, перець

Сік половини лимона

Сухе біле вино - 100 мл

Розмарин - 2 гілочки

Оливкова олія - 2 ст. ложки

Приготування:

Змішайте лимонний сік, вино, сіль, перець, олію та роздавлений часник.

Замаринуйте телятину і залиште мінімум на 8 годин.

Загорніть у фольгу разом із гілочками розмарину.

Запікайте при 170 градусах близько 1,5 години.

Розгорніть фольгу на останні 10 хвилин, щоб утворилася скоринка.

Курка з апельсином і прянощами

Інгредієнти:

Курка ціла - 1,5-2 кг

Апельсин - 1 шт.

Мед - 1 ст. ложка

Сіль, перець

Паприка, куркума - по 1 ч. ложці

Часник - 3 зубчики

Соєвий соус - 2 ст. ложки

Приготування:

Натріть курку сумішшю спецій, солі, меду, подрібненого часнику і соєвого соусу.

Всередину покладіть нарізаний апельсин.

Залиште маринуватись на 4-6 годин.

Запікайте в рукаві або формі при 180 градусах приблизно 1,5 години.

В кінці обережно розріжте рукав і дайте курці підрум’янитись. Розкрити смак м'яса вам допоможуть соуси (фото: freepik.com)

Великодні соуси, які підкреслять смак м'яса

Хрін із буряком - класика, яка завжди працює

Гірчично-медовий соус - підходить до свинини

Часниковий сметанний соус - для курки

Соус із журавлини - до індички або телятини