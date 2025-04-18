Сочное мясо на Пасху: советы поваров, которые знают секреты
Мясо на Пасху - это больше, чем просто блюдо. Это символ достатка, традиции и вкуса, которого все ждут. Но часто мясо получается сухим или переваренным. Как сделать так, чтобы оно было сочным, нежным и ароматным?
РБК-Украина (проект Styler) собрало все советы и секреты опытных поваров по приготовлению мяса на праздничный стол.
Какое мясо выбрать на Пасху
Буженина (свиная шея или корейка) - традиционный выбор
Говядина - если ищете что-то менее жирное
Домашняя ветчина - хорошо маринуется и держит сок
Курица или индейка - для более легких вариантов
Совет: не покупайте мясо без жира. Тонкая жировая прослойка - это естественная защита от сухости.Правильно выбирайте и маринуйте мясо (фото: freepik.com)
Как сделать мясо сочным
Маринование минимум 12 часов
Соль, чеснок, горчица, мед, розмарин, масло, лимон - и пусть мясо постоит в холодильнике ночь
Добавьте немного уксуса или белого вина - это размягчает волокна
Высокая температура на старте
Начинайте запекание при 220 градусах, чтобы "запечатать" сок внутри
Через 20 минут снижайте до 160-170 градусов и готовьте до готовности
Контроль температуры
Используйте термометр - лучше всего извлекать мясо при 70-75 градусах внутри
Не доводите до пересушивания
Не режьте сразу после приготовления
Дайте мясу "отдохнуть" 10-15 минут - сок равномерно распределится
Запекание в рукаве или фольге
Это уменьшает испарение и гарантирует нежную текстуруЧтобы мясо было сочным и нежным, придерживайтесь всех советов поваров (фото: freepik.com)
Три лучших рецепта мяса на Пасху
Буженина с медом и горчицей
Ингредиенты:
- Свиная шея - 1,5-2 кг
- Горчица - 2 ст. ложки
- Мед - 1 ст. ложка
- Соль, перец - по своему вкусу
- Чеснок - 5 зубцов
- Сухие травы (тимьян, орегано)
- Масло - 2 ст. ложки
Приготовление:
Смешайте горчицу, мед, соль, специи, измельченный чеснок и масло.
Обмажьте мясо маринадом, заверните в пленку и оставьте в холодильнике на ночь.
Выньте за час до запекания. Обжарьте мясо в духовке 20 минут при 220 градусах, затем уменьшите до 160 градусов и запекайте еще 1,5 часа.
Дайте "отдохнуть" 15 минут, нарежьте тонкими ломтиками.
Телятина в фольге с розмарином и чесноком
Ингредиенты:
- Вырезка или лопатка телятины - 1,2 кг
- Чеснок - 4 зубчика
- Соль, перец
- Сок половины лимона
- Сухое белое вино - 100 мл
- Розмарин - 2 веточки
- Оливковое масло - 2 ст. ложки
Приготовление:
Смешайте лимонный сок, вино, соль, перец, масло и раздавленный чеснок.
Замаринуйте телятину и оставьте минимум на 8 часов.
Заверните в фольгу вместе с веточками розмарина.
Запекайте при 170 градусах около 1,5 часа.
Разверните фольгу на последние 10 минут, чтобы образовалась корочка.
Курица с апельсином и пряностями
Ингредиенты:
- Курица целая - 1,5-2 кг
- Апельсин - 1 шт.
- Мед - 1 ст. ложка
- Соль, перец
- Паприка, куркума - по 1 ч. ложке
- Чеснок - 3 зубчика
- Соевый соус - 2 ст. ложки
Приготовление:
Натрите курицу смесью специй, соли, меда, измельченного чеснока и соевого соуса.
Внутрь положите нарезанный апельсин.
Оставьте мариноваться на 4-6 часов.
Запекайте в рукаве или форме при 180 градусах примерно 1,5 часа.
В конце осторожно разрежьте рукав и дайте курице подрумяниться.Раскрыть вкус мяса вам помогут соусы (фото: freepik.com)
Пасхальные соусы, которые подчеркнут вкус мяса
Хрен со свеклой - классика, которая всегда работает
Горчично-медовый соус - подходит к свинине
Чесночный сметанный соус - для курицы
Клюквенный соус - к индейке или телятине
Вас может заинтересовать:
- Рецепт вкусной Буженины на Пасху - все будут просить добавку
- Как приготовить нежный паштет для пасхального завтрака
- Заливные рулеты с ветчиной для праздничного стола - интересный рецепт
При написании материала использованы источники: Смак, Советы хозяйки, FoodCook, Bon Appetit, Повара.