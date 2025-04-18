Сочное мясо на Пасху: советы поваров, которые знают секреты

Мясо на Пасху - это больше, чем просто блюдо. Это символ достатка, традиции и вкуса, которого все ждут. Но часто мясо получается сухим или переваренным. Как сделать так, чтобы оно было сочным, нежным и ароматным?

РБК-Украина (проект Styler) собрало все советы и секреты опытных поваров по приготовлению мяса на праздничный стол.

Какое мясо выбрать на Пасху

Буженина (свиная шея или корейка) - традиционный выбор

Говядина - если ищете что-то менее жирное

Домашняя ветчина - хорошо маринуется и держит сок

Курица или индейка - для более легких вариантов

Совет: не покупайте мясо без жира. Тонкая жировая прослойка - это естественная защита от сухости. Правильно выбирайте и маринуйте мясо (фото: freepik.com)

Как сделать мясо сочным

Маринование минимум 12 часов

Соль, чеснок, горчица, мед, розмарин, масло, лимон - и пусть мясо постоит в холодильнике ночь

Добавьте немного уксуса или белого вина - это размягчает волокна

Высокая температура на старте

Начинайте запекание при 220 градусах, чтобы "запечатать" сок внутри

Через 20 минут снижайте до 160-170 градусов и готовьте до готовности

Контроль температуры

Используйте термометр - лучше всего извлекать мясо при 70-75 градусах внутри

Не доводите до пересушивания

Не режьте сразу после приготовления

Дайте мясу "отдохнуть" 10-15 минут - сок равномерно распределится

Запекание в рукаве или фольге

Это уменьшает испарение и гарантирует нежную текстуру Чтобы мясо было сочным и нежным, придерживайтесь всех советов поваров (фото: freepik.com)

Три лучших рецепта мяса на Пасху

Буженина с медом и горчицей

Ингредиенты:

Свиная шея - 1,5-2 кг

Горчица - 2 ст. ложки

Мед - 1 ст. ложка

Соль, перец - по своему вкусу

Чеснок - 5 зубцов

Сухие травы (тимьян, орегано)

Масло - 2 ст. ложки

Приготовление:

Смешайте горчицу, мед, соль, специи, измельченный чеснок и масло.

Обмажьте мясо маринадом, заверните в пленку и оставьте в холодильнике на ночь.

Выньте за час до запекания. Обжарьте мясо в духовке 20 минут при 220 градусах, затем уменьшите до 160 градусов и запекайте еще 1,5 часа.

Дайте "отдохнуть" 15 минут, нарежьте тонкими ломтиками.

Телятина в фольге с розмарином и чесноком

Ингредиенты:

Вырезка или лопатка телятины - 1,2 кг

Чеснок - 4 зубчика

Соль, перец

Сок половины лимона

Сухое белое вино - 100 мл

Розмарин - 2 веточки

Оливковое масло - 2 ст. ложки

Приготовление:

Смешайте лимонный сок, вино, соль, перец, масло и раздавленный чеснок.

Замаринуйте телятину и оставьте минимум на 8 часов.

Заверните в фольгу вместе с веточками розмарина.

Запекайте при 170 градусах около 1,5 часа.

Разверните фольгу на последние 10 минут, чтобы образовалась корочка.

Курица с апельсином и пряностями

Ингредиенты:

Курица целая - 1,5-2 кг

Апельсин - 1 шт.

Мед - 1 ст. ложка

Соль, перец

Паприка, куркума - по 1 ч. ложке

Чеснок - 3 зубчика

Соевый соус - 2 ст. ложки

Приготовление:

Натрите курицу смесью специй, соли, меда, измельченного чеснока и соевого соуса.

Внутрь положите нарезанный апельсин.

Оставьте мариноваться на 4-6 часов.

Запекайте в рукаве или форме при 180 градусах примерно 1,5 часа.

В конце осторожно разрежьте рукав и дайте курице подрумяниться. Раскрыть вкус мяса вам помогут соусы (фото: freepik.com)

Пасхальные соусы, которые подчеркнут вкус мяса

Хрен со свеклой - классика, которая всегда работает

Горчично-медовый соус - подходит к свинине

Чесночный сметанный соус - для курицы

Клюквенный соус - к индейке или телятине