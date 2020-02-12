Соколова резко обратилась к Зеленскому и напомнила о судьбе Януковича (видео)

Янина Соколова обратилась к Владимиру Зеленскому относительно вопроса медиа и ситуации со свободой слова, раскритиковала прекращение финансирования из госбюджета крымскотатарского телеканала ATR. Известная журналистка заявила, что ущемление медийщиков в условиях российской военной агрессии против Украины и оккупации части территории является "петлей на шее любого правителя".

В эфире этого канала Соколова предостерегла президента от подобных действий.

Ведущая от имени всей команды своих проектов в обращении к Зеленскому высказала мнение, что сейчас он "не только лакмусировал в обществе, проукраинском, с адекватным и критическим мышлением, свое отношение к Крыму, а он еще и подтолкнул историю того, что может с ним произойти так же, как произошло с нашим бывшим "легитимным" президентом, который был до президента Порошенко".

"Поэтому люди имеют какую-то границу терпения, украинцы очень терпеливые, но такими своими действиями вы просто нас подталкиваете к тому, чтобы выйти и сказать это все многолюдной кампанией возле ваших стен или на Майдане", - предупредила Соколова.

Также журналистка добавила, что с таком случает Зеленский уже не сможет говорить "о проплаченных митингах "Нет капитуляции!".

Видео: Янина Соколова обратилась к Владимиру Зеленскому из-за ATR и свободы слова

Соколова в подписи к видео с эфира ATR на своем YouTube-канале перечислила ряд примеров, которые считает потворствованием властями Украины информационным атакам Кремля.

Кроме того, телеведущая коснулась также темы "дискредитации украинских воинов судами на основании их категорических слов про действующеего президента в интернете".

Янина Соколова обратилась к Владимиру Зеленскому из-за ATR и свободы слова (Фото: скрин youtube.com)