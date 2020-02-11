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Маруся Зверобой эмоционально обратилась к украинцам: я устала

STYLERЖизнь    11.02.2020 - 08:20
Маруся Зверобой эмоционально обратилась к украинцам: я устала
Маруся Зверобой записала видео к украинцам (фото: РБК-Украина)

Марусе Зверобой выбрали меру пресечения и она обратилась ко всем украинцам

Маруся Зверобой записала очень эмоциональное видео украинцам, где обратилась ко всем жителям нашей страны. Украинская волонтер и ветеран АТО еще раз напомнила, что не любит, когда ее жалеют и она настроена на борьбу. По словам Маруси, она устала, но это ее не сможет остановить. Видео с обращением опубликовала на своей Facebook-странице Марьяна Барабанова.

"Меня сегодня немного утомили. Но я хочу обратиться ко всем и конечно же поблагодарить. Почему вы сегодня обговариваете, что на меня надели наручники. Вы же не рабы или хотите меня пожалеть? Уважаемые украинцы, не нужно жалеть воинов, их нужно поддерживать и поддерживать их боевой дух", - сказала Зверобой.

Волонтер отметила, что ее унижают тем, если начинают жалеть.

"Вы меня просто унижаете, когда начинаете жалеть. Я не люблю, когда меня унижают, я люблю бороться", - подытожила Зверобой.

Напомним, что 10 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения волонтеру Зверобой, которою подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому. Прокурор просил применить к ней меру пресечения в виде личного обязательства. Ее обязали сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля. Мера пресечения действует до 9 апреля 2020 года.

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