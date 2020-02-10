Телеканал ATR заявил о блокировке финансирования

Фото: студия ATR (из открытых источников)

В 2020 году из госбюджета телеканалу выделили 50 млн грн

Крымскотатарский телеканал ATR перестал получать финансирование из государственного бюджета. Об этом говорится в официальном заявлении телеканала.

Как сообщается, "телеканалу ATR в очередной раз заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году".

В связи с этим телеканал запустил марафон #SaveATR - с эфирами без ведущих и гостей.

"В 2019 году государство перечислило на счет телеканала 15 млн грн господдержки 28 декабря - когда все банки были закрыты и никакие операции нельзя было провести. ATR, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству", - заявили в ATR.

Отмечается, что в 2020 году из госбюджета им выделили 50 млн грн.

"Часть этих денег пришла на счет ATR, но их заблокировало казначейство", - говорится в заявлении.

По словам заместителя гендиректора ATR Айдера Муждабаева, сегодня в Госказначействе прошло совещание, "где было окончательно решено, что деньги не будут отданы на финансирование нашего канала".

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за временного приостановление финансовой поддержки из государственного бюджета.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обращалась к корпорации Google с просьбой исключить блокирование трансляции на видеохостинге YouTube материалов телеканала ATR.