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Як зберегти здоров'я: МОЗ нагадало про важливу процедуру

STYLERЖиття    08.08.2019 - 18:11
Як зберегти здоров'я: МОЗ нагадало про важливу процедуру
МОЗ розповіло про вакцинацію дорослих українців (фото: facebook.com/liliya.grynevych)

МОЗ нагадало, що про щеплення не варто забувати і дорослим

Міністерство охорони здоров'я України попереджає, що щеплення необхідно робити не тільки дітям, але і дорослим. Приміром, робити повторні щеплення від дифтерії і правця необхідно кожні 10 років.

У дитинстві українці повинні були одержати 6 доз вакцин згідно з Календарем щеплень. При цьому щеплення від дифтерії і правця не дає імунітету на все життя, тому дорослим треба повторно вакцинуватися кожні 10 років, починаючи з 26-ти років. Вакцина безкоштовна.

Якщо дорослий чи дитина від 7 років раніше не вакцинувалися від дифтерії і правця, то необхідно отримати як мінімум три дози вакцини АДП-М: спочатку перша доза, через місяць - друга, через 6 місяців після другої - третя.

Як зберегти здоров'я: МОЗ нагадало про важливу процедуру

МОЗ розповіло про вакцинацію дорослих українців (ілюстративне фото: Ісаєв Сергій/Уніан)

Алгоритм дій для проведення вакцинації:

Запишіться на прийом до сімейного лікаря або терапевта, з яким підписали декларацію.

Обов'язково попередьте лікаря, якщо у вас є алергія на ліки або їжу, у вас була реакція на попередні щеплення, ви зараз приймаєте ліки або маєте серйозні захворювання серця, легень, нирок і т. д., проходили курс хіміотерапії, гормональної терапії, отримували стероїди або ліки, що пригнічують імунітет.

Після консультації ви підписуєте інформовану згоду на щеплення, підтверджуючи, що отримали відповіді на свої запитання. Лікар надає направлення в кабінет щеплення. Лікарі-ФОП можуть проводити щеплення у своїх кабінетах.

Щеплення проводять медичні працівники - лікар, фельдшер, молодший спеціаліст з медичною освітою. Ви можете подивитися флакон з вакциною, запитати або самостійно перевірити термін придатності вакцини, перевірити термоіндикатор (спеціальний елемент маркування, за допомогою якого можна переконатися, що вакцину зберігали при правильній температурі і вона не втратила своїх властивостей). Вводять вакцину в плече (дельтовидний м'яз). Дітям - в стегно.

Залишайтеся в медустанові ще півгодини.

Нагадаємо, що Уляна Супрун заявила, що спиртові настоянки не повинні продаватися в аптеках.

Раніше повідомлялося про те, що у МОЗ нагадали, без яких щеплень можуть не пустити до школи.

Важливо не плутати поняття: Супрун розвіяла міфи про онкологію Я дуже прошу вас: Комаровський звернувся до батьків
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