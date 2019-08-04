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В Минздраве напомнили, без каких прививок могут не пустить в школу

Новости » Общество    04.08.2019 - 22:29
В Минздраве напомнили, без каких прививок могут не пустить в школу
Фото: Уляна Супрун (Виталий Носач/РБК-Украина)

Супрун напомнила, что перед началом учебного года нужно проверить наличие обязательных прививок

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун напомнила, что перед началом учебного года следует обязательно посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных календарем. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Facebook.

"Это вакцины от десяти инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции. Ведь государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки по календарю профилактических прививок", - говорится в сообщении.

Супрун также напомнила, что вакцины, предусмотренные календарем прививок, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта.

Напомним, 29 июля в Украине стартовала кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка. Супрун подчеркнула, что уровень вакцинации против дифтерии довольно низкий. Минздрав планирует достигнуть уровня вакцинации в 95%.

Добавим, Министерство здравоохранения Украины закупит дополнительные дозы вакцин против кори, паротита и краснухи. 

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Новости Украины вакцинацияУльяна Супрун
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