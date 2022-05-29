Как сохранить клубнику свежей как можно дольше: мы все делаем неправильно

В Украине начался сезон клубники и уже сейчас на рынках ее становится очень много. Цена пока кусается, от 60 до 120 гривен за один килограмм. И особенно обидно, когда приносишь клубнику домой, ставишь в холодильник, а вечером треть миски уходим в мусорное ведро.

Как сохранить клубнику свежей как можно дольше - читайте в нашем материале ниже.

Выбирайте клубнику правильно

При покупке ягод внимательно осмотрите все ягоды и емкость, в которой ее продают. Если клубника потемнела, стала мягкой, на стенках появились подтеки и кусочки ягод - не берите, клубника уже начала портиться и стоит на прилавке давно. Достаточно одной ягодки с плесенью и через сутки вы выбросите половину содержимого.

Если собираете свою клубнику с грядки, то берите только красные и твердые ягоды. Не ждите, пока они размякнут.

Перебирайте сразу

Времени нет, и вы стразу ставите всю клубнику в холодильник. Не делайте так. Переберите ягоды сразу, как придете домой. Даже в самой свежей партии найдется пару ягодок с плесенью, помятых и испорченных. От них нужно избавиться сразу же.

Это относится и к другим продуктам, которые находятся в холодильнике рядом с клубникой. Если там есть мягкие и с плесенью - сразу выбрасывайте.

Правильно храните

В хорошей упаковке клубника дольше останется свежей. Подойдет коробка или прочного картона, дерева - с вентиляцией. Может быть и пластиковая корзинка, но с дырками для вентиляции. Чем тоньше слой ягод в таре - тем дольше они пролежат и будут оставаться свежими. Слои можно перекладывать бумажными полотенцами, чтобы они впитывали лишнюю влагу.

Не держите клубнику в полиэтиленовом пакете - через сутки выбросите ее почти всю.

Не мойте все ягоды сразу

Клубнику нужно мыть перед употреблением. Если вы помоете ягоды и поставите их в холодильник, то они испортятся очень быстро. Если вам нужно сохранить мытую клубнику, то просушите ягоды после мытья на бумажном полотенце.

Если вы собираетесь употреблять в пищу ягоды, которые были помыты несколько часов назад - сполосните и еще раз, чтобы смыть все микроорганизмы.

Используйте уксус

Смесь воды и уксуса помогает удалить бактерии с ягод. Но применяйте этот способ в крайних случаях - ягод было много, перебрать не успели, много испорченных в корзине.

Берите в соотношение 1:3 (уксус-вода). Обработайте ягоды из распылителя, промойте, протрите каждую ягоду. А потом просушите на бумажном полотенце.

Храните клубнику отдельно

Положите ягоды в специальное отделение холодильника, где температура не превышает +2 градуса. Это специальный отсек для фруктов и овощей. Там вы сможете ягоды подержать дольше.

Заморозка клубники

Чтобы после размораживания ягоды не превратились в кашу, отправляйте в морозилку только крепкую клубнику без листьев. И просушите ее после мытья.

Заморозить клубнику можно целой, порезанную на кусочки, в виде пюре или перетертую с сахаром. А еще можно сделать клубнику в сахарном сиропе.

При размораживании не ставьте ягоды в микроволновку или под струю воды. Поставьте их в холодильник и дайте оттаять. Есть рекомендуется до того, как она полностью разморозится.