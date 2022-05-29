Як зберегти полуницю свіжою якомога довше: ми все робимо неправильно

В Україні почався сезон полуниці й вже зараз на ринках її стає дуже багато. Ціна поки кусається, від 60 до 120 гривень за один кілограм. І особливо прикро, коли приносиш полуницю додому, ставиш в холодильник, а ввечері третину миски йдемо у відро для сміття.

Вибирайте полуницю правильно

При покупці ягід уважно огляньте всі ягоди і ємність, в якій її продають. Якщо полуниця потемніла, стала м'якою, на стінках з'явилися патьоки та шматочки ягід - не беріть, полуниця вже почала псуватися і стоїть на прилавку давно. Досить однієї ягідки з цвіллю і через добу ви викинете половину вмісту.

Якщо збираєте свою полуницю з грядки, то беріть тільки червоні та тверді ягоди. Не чекайте, поки вони розм'якнуть.

Перебирайте відразу

Часу немає, і ви зразу ставите всю полуницю в холодильник. Не робіть так. Переберіть ягоди відразу, як прийдете додому. Навіть в найсвіжішій партії знайдеться пару ягідок з цвіллю, пом'ятих і зіпсованих. Від них потрібно позбутися відразу ж.

Це відноситься і до інших продуктів, які знаходяться в холодильнику поруч з полуницею. Якщо там є м'які та з цвіллю - відразу викидайте.

Правильно зберігайте

У хорошій упаковці полуниця довше залишиться свіжою. Підійде коробка або міцного картону, дерева - з вентиляцією. Може бути та пластиковий кошик, але з дірками для вентиляції. Чим тонше шар ягід в тарі - тим довше вони пролежать і будуть залишатися свіжими. Шари можна перекладати паперовими рушниками, щоб вони вбирали зайву вологу.

Не тримайте полуницю в поліетиленовому пакеті - через добу викинете її майже всю.

Не мийте всі ягоди відразу

Полуницю потрібно мити перед вживанням. Якщо ви помиєте ягоди та поставите їх в холодильник, то вони зіпсуються дуже швидко. Якщо вам потрібно зберегти миту полуницю, то просушіть ягоди після миття на паперовому рушнику.

Якщо ви збираєтеся вживати в їжу ягоди, які були помиті кілька годин тому - сполосніть і ще раз, щоб змити всі мікроорганізми.

Використовуйте оцет

Суміш води та оцту допомагає видалити бактерії з ягід. Але застосовуйте цей спосіб в крайніх випадках - ягід було багато, перебрати не встигли, багато зіпсованих в кошику.

Беріть в співвідношення 1: 3 (оцет-вода). Обробіть ягоди з розпилювача, промийте, протріть кожну ягоду. А потім просушіть на паперовому рушнику.

Зберігайте полуницю окремо

Покладіть ягоди в спеціальне відділення холодильника, де температура не перевищує +2 градуси. Це спеціальний відсік для фруктів і овочів. Там ви зможете ягоди потримати довше.

Заморожування полуниці

Щоб після розморожування ягоди не перетворилися в кашу, відправляйте в морозилку тільки міцну полуницю без листя. І просушіть її після миття.

Заморозити полуницю можна цілої, порізану на шматочки, у вигляді пюре або перетерту з цукром. А ще можна зробити полуницю в цукровому сиропі.

При розморожуванні не ставте ягоди в мікрохвильовку або під струмінь води. Поставте їх в холодильник і дайте відтанути. Їсти рекомендується до того, як вона повністю розморозиться.