Что можно консервировать, сушить и замораживать в июне: готовим запасы на зиму
Заготовки на зиму можно начинать делать уже в мае. В конце весны появляется первая свежая зелень, овощи и фрукты. Некоторые сезонные продукты дозревают и появляются на рынке на очень короткий период, поэтому нужно дождаться оптимальной цены и быстро сделать заготовку на зиму.
Что можно консервировать, сушить и замораживать в июне - читайте в материале ниже.
Методы заготовки продуктов на зиму:
Консервация - продукты подвергают термообработке. Длительность хранения при этом увеличивается, но количество полезных микроэлементов и витаминов уменьшается.
Засолка, квашение и маринование - прекрасно подходит для длительного хранения.
Замораживание - самый простой способ сохранить все продукты свежими вместе с витаминами. Но подходит не всем овощам и фруктам.
Засушивание - из продуктов удаляется вся влага. Хранить такие продукты можно очень долго.
Что можно заготовить в июне
В июне можно замораживать и сушить зелень, которая появляется на огородах, в теплицах и на рынках. Укроп, щавель, петрушка, черемша. Первый летний овощ - кабачки. Их лучше всего мариновать и закатывать в банки, а еще - делать кабачковую икру.
Из ягод в первый летний месяц можно заготовить на зиму клубнику, землянику, черешню, шелковицу и яблоки ранних сортов. Из всех фруктов можно делать варенье, варить компоты или просто заморозить - отдельно или сделать специальные порционные пакеты.
Листья молодой крапивы - заморозка или засушка
Петрушка, кинза, листья сельдерея, укроп - заморозка, засушивание или засолка
Черемша и папоротник - засолка
Щавель - консервация или заморозка
Ранние грибы - засолка
Одуванчики - варенье
Кабачки - засолка или маринование, икра
Черешня - компот, варенье, заморозка
Клубника - компот, джем, заморозка
Малина - варенье, компот, джем, повидло, заморозка
Зеленый горошек - заморозка
Редис - заморозка
Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал самый безопасный вид заготовок на зиму.
А также мы рассказывали о том, как правильно замораживать продукты в холодильнике.