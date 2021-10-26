Рецепт традиционного украинского блюда, которое несправедливо призабыли: просто и невероятно вкусно!

Елена Брайченко, гастрономическая исследовательница рассказала о традиционном украинском блюде, которое сейчас подзабыли. Это капустняк, который готовили украинцы сезонно - с конца осени и всю зиму. К постному капустняку добавляли немного масла, а к скоромному - растолченное с чесноком сало.

Гастроисследовательница поделилась в Facebook рецептом от своей бабушки, семья которой происходила из Черкасской области.

Ингредиенты для капустняка:

Картофель - 3 шт.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Куриный бульон

Квашеная капуста

Пшено

Зелень

Сало

Чеснок

Соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление блюда

Налейте на сковородку масло и сделайте зажарку из моркови и лука.

Положите в бульон (можно с кусками мяса) три целые очищенные картофелины, поставьте вариться. Добавьте измельченную и едва тушеную квашеную капусту, туда же зажарку, затем промытое пшено.

Достаньте готовый картофель, помните вилкой и верните в кастрюлю с капустняком. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте перетертое с чесноком сало, доведите до готовности.

Наш капустняк готов! Приятного аппетита!