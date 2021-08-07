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Клопотенко удивил украинцев рецептом "желтого" борща со свининой

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Суббота 07 августа 2021 19:57
Клопотенко удивил украинцев рецептом "желтого" борща со свининой Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Евгений Клопотенко поделился секретом готовки необычного борща. Мы привыкли называть традиционное украинское блюдо "красным", но победитель МастерШеф решил сделать его желтым, добавив необычные ингредиенты.

Об этом кулинар рассказал на своем личном сайте.

"Готовится этот борщ из желтой свеклы и еще нескольких желтых ингредиентов: желтого сладкого перца, желтых томатов и желтого цукини. Для более насыщенного аромата я добавил немного лисичек, но это по желанию. Еще для эксперимента вместо обычного картофеля я добавил батат, который делает вкус борща немного слаще", - уверен кулинар.

Ингредиенты для "желтого" борща:

  • Мякоть свинины - 400 г
  • Корень сельдерея - 1/4 шт.
  • Морковь - 2 шт.
  • Лук - 2 шт.
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Душистый перец - 4 шт.
  • Батат (или обычный картофель) - 2 шт.
  • Свекла желтая - 1 шт.
  • Сладкий перец (желтого цвета) - 1 шт.
  • Желтый томат - 3-4 шт.
  • Маленький желтый цукини - 1 шт.
  • Кочан капусты - 1/4 шт.
  • Сок половины лимона
  • Лисички (по желанию) - 100 г
  • Подсолнечное масло - 3 ст. л.
  • Соль и перец по вкусу.

Пошаговое приготовление блюда

Мясо нарежьте небольшими порционными кусочками и в течение 40 минут варите бульон с корнем сельдерея, одной морковью, одной луковицей в шелухе, лавровым листом, душистым перцем и солью.

Достаньте овощи из бульона, они уже отдали свои ароматы.

Лисички отварите в подсоленной воде в течение 15 минут. Слейте воду на сито, промойте под проточной водой и положите грибы к основному бульону.

Батат нарежьте небольшим кубиком. Добавьте в бульон.

Приготовьте зажарку:

  • вторую луковицу нарежьте кубиком,
  • вторую морковь, желтый сладкий перец и желтую свеклу - тонкой соломкой,
  • поджарьте овощи на сковороде с небольшим количеством масла в течение 5-7 минут пока они не станут мягкими,
  • цукини нарежьте средним кубиком, положите в сковороду с зажаркой,
  • томаты разрежьте пополам и натрите их на крупной терке так, чтобы кожура осталась в руках,
  • добавьте томатную массу в сковороду и тушите все вместе 5 минут,
  • переложите зажарку в кастрюлю с борщом.

Капусту нашинкуйте и также добавьте к борщу. Готовьте все вместе 5 минут. Доведите по вкусу солью, перцем и соком лимона.

Клопотенко удивил украинцев рецептом &quot;желтого&quot; борща со свининой

Фото: Желтый борщ от Евгения Клопотенко (klopotenko.com)

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Евгений Клопотенко
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