Як зберегти в борщі насичений червоний колір буряка: найпростіші способи
Фото: Як зварити правильний червоний борщ (pixabay)
Правильний український борщ має бути таким, аби, по-перше, ложка стояла, а по-друге, насиченого червоного бурякового кольору. Однак пігмент з овоча втрачається при варінні, і часто на виході ми отримуємо вариво дивного жовтуватого кольору.
Як цього уникнути, пише Ukr.media.
Дієві способи, як зробити ваш борщ яскравим
- Запечіть буряк у фользі у духовці заздалегідь. Натріть овоч на терці і покладіть у каструлю з борщем наприкінці готування. Так буряк буде готовий і не встигне втратити свій колір.
- Пасеруйте моркву, цибулю і буряк окремо. Таким чином буряк збереже свій відтінок, а не забарвить інші овочі.
- Якщо звикли пасерувати все разом - можна і так. Але в кінці готування додайте в борщ трохи бурякового соку.
- Яскраво-червоним буряк залишиться завдяки кислоті. Під час пасерування додайте в сковороду ложку лимонного соку, або кілька крапель оцту.
- Додайте в сковорідку під час обсмаження буряка ложку вершкового масла, це зробить його колір більш насиченим.
- Можна додати в буряк при пасеруванні трохи цукру і томатної пасти, аби зберегти колір.
- Буряк можна перед додаванням у каструлю потушкувати в розсолі - огірковому, томатному, капустяному. Це і колір збереже і пікантності додасть.
Звісно важливо, щоб буряк був правильним. Для найкрасивішого у світі борщу варто взяти свіжий салатний буряк.
Раніше Євген Клопотенко поділився рецептом свого авторського борщу, але жовтого кольору.
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