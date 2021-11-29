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Як зберегти в борщі насичений червоний колір буряка: найпростіші способи

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Понеділок 29 листопада 2021 12:13
Як зберегти в борщі насичений червоний колір буряка: найпростіші способи Фото: Як зварити правильний червоний борщ (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Правильний український борщ має бути таким, аби, по-перше, ложка стояла, а по-друге, насиченого червоного бурякового кольору. Однак пігмент з овоча втрачається при варінні, і часто на виході ми отримуємо вариво дивного жовтуватого кольору.

Як цього уникнути, пише Ukr.media.

Дієві способи, як зробити ваш борщ яскравим

  1. Запечіть буряк у фользі у духовці заздалегідь. Натріть овоч на терці і покладіть у каструлю з борщем наприкінці готування. Так буряк буде готовий і не встигне втратити свій колір.
  2. Пасеруйте моркву, цибулю і буряк окремо. Таким чином буряк збереже свій відтінок, а не забарвить інші овочі.
  3. Якщо звикли пасерувати все разом - можна і так. Але в кінці готування додайте в борщ трохи бурякового соку.
  4. Яскраво-червоним буряк залишиться завдяки кислоті. Під час пасерування додайте в сковороду ложку лимонного соку, або кілька крапель оцту.
  5. Додайте в сковорідку під час обсмаження буряка ложку вершкового масла, це зробить його колір більш насиченим.
  6. Можна додати в буряк при пасеруванні трохи цукру і томатної пасти, аби зберегти колір.
  7. Буряк можна перед додаванням у каструлю потушкувати в розсолі - огірковому, томатному, капустяному. Це і колір збереже і пікантності додасть.

Звісно важливо, щоб буряк був правильним. Для найкрасивішого у світі борщу варто взяти свіжий салатний буряк.

Раніше Євген Клопотенко поділився рецептом свого авторського борщу, але жовтого кольору.

Також ми писали, як приготувати традиційну українську страву, яку несправедливо призабули.

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