Софию Ротару затравили в России: директор певицы удивил заявлением

София Ротару (Фото: u-f.ru)

Директор Софии Ротару ответил на травлю артистки

София Ротару подверглась нападкам в России за то, что она поддерживает украинскую армию и при этом собирается на гастроли в РФ. Известные деятели культуры России негативно высказались по поводу того, что артистка собирается гастролировать и даже призвали бойкотировать ее выступления. Знаменитую певицу начали обговаривать в эфирах российского ТВ и даже в Госдуме.

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров не выдержал в программе "60 минут" попытался осадить тех, кто критикует звезду.

"София Ротару никогда не спонсировала АТО и не посылала банки с вареньем. То интервью сестры Лиды – полная подстава и ложь журналистов желтой прессы. София Михайловна абсолютно миролюбивый человек. Она никогда бы не спонсировала войну. У нее есть кого спонсировать. У нее пять сестре и братьев, у нее внуки, у нее дети. Внуков надо на ноги поставить, и их она спонсирует. Поэтому все высказывания о том, что она спонсировала войну – ложь", - объяснил Лавров и добавил, что в прошлом году она не приехала на "Песню года" в Москву, так как хотела избежать возможных провокаций.

"И что касается заработков в России, тоже хочу пояснить. В этом году артистка приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов. И София Михайловна в том числе бесплатно работает на "Песне года". В прошлом году Порошенко пытался ввести военное положение в Украине, и он его сделал. Мужчины от 18 до 60 лет не могли выезжать из Украины. И это случилось именно в тот день, когда Софии Михайловне нужно было выезжать в поезде на "Песню года". И мы побоялись провокаций, потому что с поезда могли снять звукорежиссеров, балет, мужчину-администратора. И она по причинам мотивированным не смогла приехать", - добавил концертный директор.