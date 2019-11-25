Софію Ротару зацькували в Росії: директор співачки здивував заявою

Софія Ротару (Фото: u-f.ru)

Директор Софії Ротару відповів на цькування артистки

Софія Ротару піддалася нападкам в Росії за те, що вона підтримує українську армію і при цьому збирається на гастролі в РФ. Відомі діячі культури Росії негативно висловилися з приводу того, що артистка збирається гастролювати і навіть закликали бойкотувати її виступи. Знамениту співачку почали обговорювати в ефірах російського ТБ і навіть в Держдумі.

Концертний директор Софії Ротару Сергій Лавров не витримав у програмі "60 хвилин" спробував осадити тих, хто критикує зірку.

"Софія Ротару ніколи не спонсорувала АТО і не посилала банки з варенням. Інтерв'ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси. Софія Михайлівна абсолютно миролюбна людина. Вона ніколи б не спонсорувала війну. У неї є кого спонсорувати. У неї п'ять сестер і братів, у неї онуки, у неї діти. Онуків треба на ноги поставити, і їх вона спонсорує. Тому всі висловлювання про те, що вона спонсорувала війну – брехня", - пояснив Лавров і додав, що в минулому році вона не приїхала на "Пісню року" в Москву, так як хотіла уникнути можливих провокацій.

"І що стосується заробітків в Росії, теж хочу пояснити. В цьому році артистка приїжджає на "Пісню року", яка завжди була безкоштовною для всіх артистів. І Софія Михайлівна в тому числі безкоштовно працює на "Пісні року". У минулому році Порошенко намагався ввести воєнний стан в Україні, і він його зробив. Чоловіки від 18 до 60 років не могли виїжджати з України. І це сталося саме в той день, коли Софії Михайлівні потрібно було виїжджати в поїзді на "Пісню року". І ми побоялися провокацій, бо з поїзда могли зняти звукорежисерів, балет, чоловіка-адміністратора. І вона за вмотивованим причинам не змогла приїхати", - додав концертний директор.