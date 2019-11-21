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В России "наехали" на Ротару за поддержку украинской армии

STYLERЖизнь    21.11.2019 - 17:22
В России "наехали" на Ротару за поддержку украинской армии
София Ротару поддерживает украинскую армию (фото: instagram.com.sofiarotaru official)

Софию Ротару подвергли критике за то, что она поддерживает украинских бойцов и гастролирует в РФ

На Софию Ротару "наехали" в России за то, что она поддерживает материально украинскую армию, но ездит с гастролями в Россию. Так высказалась об артистке российская ведущая Ангелина Вовк. По словам россиянки, Ротару ездит в их страну за деньгами.

"Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист - вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной", - высказалась Вовк.

В России &quot;наехали&quot; на Ротару за поддержку украинской армииСофия Ротару (фото: УНИАН)

По словам Вовк, ранее она любила творчество Ротару, но сейас не собирается идти на ее концерты.

"У человека должна быть жизненная позиция. Честная, принципиальная. Ведь она же приезжает сюда и улыбается всем. Выйдет на сцену - не будет же говорить: а, какие вы плохие. Скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Ну, тогда и вести себя надо по-другому по отношению к нашей стране", - заявила ведущая.

Напомним, что ранее София Ротару отказывалась выступать в России, но в августе 2019 года все же дала концерт на "Новой волне" в Сочи.

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