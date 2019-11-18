Ротару собралась в Москву на заработки: выступит на канале пропагандистов

София Ротару (фото: vk.com/s.rotaru1)

София Ротару выступит в Москве на нескольких концертных площадках

София Ротару решила отправиться в Росиию на заработки. Певица примет участие в итоговом концерте "Песни года", который покажут на новогодние праздники на пропагандистском канале "Россия 1". Кроме того, легендарная артистка поучаствует и в ряде других мероприятий. Об этом пишут росСМИ.

Стоит отметить, что в недавно София Михайловна заявила, что вопреки заявлениям российских журналистов, в Крым не ездит и последние 10 лет живет в Киеве. А в прошлом году участие в "Песне года" артистка отменила, но в этом году она решила иначе.

София Ротару (фото: УНИАН)

Участие в съемках концерта, который пройдет в Москве 7 декабря, певица уже подтвердила, в афише значится первым номером, а билетов осталось не так уж много.

Кроме Софии Ротару, в "Песне года" примут участие и другие опальные украинские звезды - Светлана Лобода, Ани Лорак, Елка. А также Таисия Повалий, которой недавно не разрешили провести юбилейный концерт во Дворце "Украина" в Киеве.

София Ротару поедет в Россию для съемок (скрин: concert.ru)

"Песней года" София Михайловна не ограничится - 14 декабря ее ждут на фестивале "Легенды ретро FM". Также певица рассматривает варианты выступления на новогодних корпоративах в столице России. Ее гонорар оценивается в 50-60 тысяч долларов помимо оплаты транспортных расходов и проживания.