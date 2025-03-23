Софія Ротару звернулася до онука, який ганебно втік з України (фото)

Зірка поділилася рідкісним фото онука та коротко підписала його: "Happy Birthday". Софія Ротару привітала онука з днем народження (скріншот)

Анатолій також вирішив поділитися моментом з нагоди свого дня народження і опублікував чорно-білу фотографію, на якій позує з оголеним торсом. Анатолій Євдокименко (скріншот)

До святкових привітань приєдналася і його сестра, модель Софія.

"З днем народження, найкращий братику. Чоловік з найдобрішим серцем і найсильнішим духом", - написала вона. Анатолій Євдокименко (скріншот)

Де зараз Анатолій Євдокименко

У березні 2022 року онука Ротару спіймали після спроби незаконно покинути Україну. Тоді разом із батьком, Русланом Євдокименком, сином Софії Ротару, Анатолій намагався перетнути українсько-молдавський кордон через річку Дністер на надувному човні.

Група чоловіків, серед яких були й інші громадяни України призовного віку, була затримана молдавськими прикордонниками.

За інформацією прокуратури, чоловіки вже домовилися з "провідниками", які за 2 тисячі доларів кожному мали допомогти переправити їх через річку. Затримання сталося незабаром після спроби втечі, і лише згодом Анатолій зміг реалізувати свій план виїзду з України, хоча і не без допомоги родини. Софія Ротару з онуками, сином і невісткою (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Як стало відомо, саме Софія Ротару допомогла організувати його втечу.

Після цього Анатолій змінив своє ім’я на SHMN і почав будувати музичну кар'єру за кордоном.

Спочатку він зізнавався, що був "змушений залишити країну, щоб почати нове життя". Для нього втеча стала шансом почати знову, і, за його словами, "життя кочівника" змінило його сприйняття світу. Онук Софії Ротару (фото: instagram.com/shmn)

З того часу він не розкриває свого точного місцеперебування, хоча іноді публікує фотографії з Франції.

У грудні 2022 року він дав інтерв'ю британському виданню, де поділився своїми музичними амбіціями та намагався виправдати своє рішення покинути батьківщину, зазначивши, що війна і пандемія змінили його погляди на життя та важливість збереження моральної гідності в складні часи.

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