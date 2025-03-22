Де зараз Сніжана Єгорова. Була коханкою Киви, називала українок "папуасками" і досі "щось" постить

Колишня зірка українського ТБ Сніжана Єгорова, яка ще до початку повномасштабної війни РФ проти України, "відзначилася" заявами на підтримку Путіна, декілька разів втрачала можливість комунікувати з юзерами в соцмережах. І, коли здавалося б, після всіх скандальних заяв та публічного засудження про неї всі забули, вона все ще про себе нагадує.

Що сталося зі Сніжаною Єгоровою і де вона зараз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Що казала Єгорова про війну та Україну

Ще у лютому 2022 року, коли Путін оголошував про "приєднання" окупованих територій Донецької та Луганської областей, ведуча цьому раділа. Коли ж почалася повномасштабна війна, Єгорова, яка з 2021 року мешкає в Туреччині, спробувала "перевзутися".

"Я сподіваюся, це все скоро закінчиться. Росія скоро розстріляє весь боєзапас і нарешті настане тиша. Я сподіваюся, що все вирішиться швидко", - писала вона й вибачалася за те, що "велася на російську пропаганду".

Вибачення Єгорової (скріншот)

Втім, після цього вона продовжила критикувати Україну та поширювати російські фейки. Також Єгорова публічно засуджувала тих, хто виступає за українську мову. А жінок нашої країни скандальна ведуча називала "папуасками". Такі слова вона вживала під час емоційних роздумів щодо війни та того, що, на її думку, всіх мешканців України нібито треба "гнати на фронт".

Сніжана, яка 53 роки тому народилася у Новій Каховці та будувала кар'єру в Україні, регулярно робила скандальні заяви й стверджувала, що "відкриває очі на правду". А правда, в її розумінні, полягає в вихвалянні РФ та критиці всіх, хто на боці нашої країни.

Реакція доньки Єгорової та її колишнього чоловіка Антіна Мухарського

Старша донька ведучої - акторка Стася Ровінська, публічно відхрестилася від матері ще в січні 2022 року.

"Я не можу і не повинна відповідати за слова і вчинки моєї мами, я сама мама трьох дітей і намагаюсь своє життя жити так, аби їм ніколи не було за мене соромно і вони не були заручниками моїх егоїстичних вчинків", - писала Стася.

Стася Ровінська зреклася своєї матері (скріншот)

Вона неодноразово наголосила на тому, що не спілкується з Єгоровою та не підтримує з нею стосунки. Але Ровінська все ж говорила про скандальну матір, коли закликала скаржитися на її соцмережі, аби ту заблокували.



Ровінська та Єгорова (фото: instagram.com/sia_rovinska)

Стася обурювалася тим, що її матір розповсюджує російську пропаганду, а тому хотіла, аби вона не могла монетизувати свої заяви. У лютому 2022 року Ровінська вже не добирала слів й прямо писала все, що думає. І називала матір "мерзотою" та посилала її "на три літери".



Ровінська назвала Єгорову "мерзотою" (скріншот)

До слова, соцмережі Єгорової дійсно регулярно блокують. Вона втратила сторінку на Facebook, на YouTube їй доводиться створювати резервні акаунти, адже і там її постійно "банять".

"Ця людина не заслуговує на увагу, я б не хотіла про неї говорити. Я її викреслила зі свого життя, на жаль. Я знаю, що вона знаходиться у Туреччині з дітьми. Іноді натрапляю навіть на її Telegram-канали, де вона пише такі нісенітниці! Це дає мені більше розуміння про цю людину, що там трішки "ку-ку". Тому що "Сталін - герой, Путін - герой, Папа Римський - рептилоїд", всілякі теорії змови. Іноді на це смішно подивитися", - казала Ровінська про свою матір у 2023 році.

А колишній чоловік Єгорової - артист Антін Мухарський, від якого та народила трьох дітей, також критикує вчинки та заяви ексобраниці. З нею він прожив чимало років, але в липні 2014 року було подано заяву на розлучення. Сам Антін зізнавався, що тоді Сніжана вмовляла його відмовитися від своєї позиції та поїхати до Москви.

Окрім цього, Мухарський розповів, що Єгорова була коханкою зрадника Іллі Киви.

Фрагмент архівного допису Мухарського (скріншот)

Де зараз Сніжана Єгорова

Нині путіністка продовжує публікувати власні думки. А ще вона поширює дописи пропагандиста Анатолія Шарія. Ба більше, у своїх Telegram-каналах Єгорова ображає Зеленського, радіє новинам, де пишуть про Україну в негативному контексті.

Нові дописи Єгорової (скріншот)

Сніжана активно коментує перемовини, зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

А на YouTube Єгорова все ще проводить прямі ефіри. Там вона робить "огляди" на політичні новини. Зокрема, в останньому ефірі вона хейтила співака Андрія Макаревича та раділа вбивству активіста Дем'яна Ганула.

Єгорова зараз (скріншот)

Судячи з того, що Єгорова записує ефіри в тій же кімнаті, де і рік-два тому, вона досі перебуває у Туреччині. В соцмережах вона просить про "донати" для себе. І платформа, де Єгорова збирає "пожертви", автоматично пропонує відправити їй кошти в російських рублях.



Єгорова просить гроші (скріншот)

Про своє особисте життя путіністка не розповідає. В соцмережах вона підіймає лише теми політики. І, як вже зрозуміло, все ще вірить російським фейкам.

Вас може зацікавити