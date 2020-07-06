София Ротару засветила роскошный особняк под Киевом за миллион долларов (фото)

София Ротару засветила свой элитный особняк под Киевом, который расположен в живописной Конча-Заспе, в районе поселка Пятихатки.

Снимки оригинального дома и приусадебного участка звезда советской эстрады показала в Instagram. По некоторым оценкам, его стоимость превышает миллион долларов.

На серии фото - нестандартной формы дом с высокими потолками и огромными окнами утопает в цветах и зелени, с которыми, как говорят, очень любит возиться София Михайловна.

По некоторым данным, площадь дома составляет 120 метров квадратных, а участок расположен на 20 сотках. На территории есть теннисный корт, гостевой домик, беседка, мангал и огромный сад с деревьями и цветами.

София Ротару отдыхает в своем особняке под Киевом (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Ранее София Ротару уверяла, что много лет живет в Киеве, а в Крым, где у нее особняк и гостиничный бизнес, не наведывается. Но вскоре вспыхнул грандиозный скандал из-за того, что певица отправилась в Москву на предновогодние гастроли и съемку всяких "огоньков".

Певицу даже заметили в компании Филиппа Киркорова, который закружил ее в танце на элитном корпоративе в Москве. Впрочем, в России тоже "разнесли" Софию Михайловну за то, что она ездит к ним на заработки, а деньги тратит на поддержку украинской армии.