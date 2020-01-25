Киркоров закружил Ротару в танце на элитном корпоративе в Москве (видео)

Филипп Киркоров и София Ротару (фото: instagram.com/fkirkorov)

София Ротару спела на юбилее жены российского олигарха

София Ротару, которая еще в декабре отправилась "на заработки" в Россию отплясала корпоратив вместе с Филиппом Киркоровым, Андреем Малаховым и другими российскими селебрити. В сети появилось видео, на котором "поп-король" РФ приглашает Ротару на "медлячок" во время исполнения Софией Михайловной ее нетленки - "Лаванды".

Напомним, что София Ротару выступила вместе с российскими звездами на юбилее супруги российского олигарха Самвела Карапетяна, Этери Карапетян. Владелец группы компаний "Ташир" занимает 29 место в списке 200 богатейших людей России.

Для госпожи Карапетян исполнили "песни ее молодости" также итальянская поп-группа Ricchi e Poveri а также экс-солист "Modern Talking" Томас Андерс. Ведущим действа стал Андрей Малахов, который вместе с итальянскими звездами засветился на видео от Киркорова. Праздник отгремел в элитном ресторане Москвы.

Ротару станцевала с Киркоровым на корпоративе в Москве (видео: instagram.com/fkirkorov)

Поговаривают, что за частное выступление 72-летняя София Михайловна заработала не менее 50 тысяч евро (более 1,3 млн гривен).

Напомним, что гастроли Софии Ротару по России вызвали бурную реакцию общественности, как в Украине, так и в России. Украинцы осудили Ротару, которая последние 10 лет живет в Киеве и отрицает посещение Крыма, за двуличие. А в РФ артистку упрекнули за поддержку украинской армии - мол, она заработанные в их стране деньги "спускает" на помощь украинским бойцам.