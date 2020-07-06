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Софія Ротару засвітила розкішний маєток під Києвом за мільйон доларів (фото)

STYLERПерсони    06.07.2020 - 12:45
Софія Ротару засвітила розкішний маєток під Києвом за мільйон доларів (фото)
Софія Ротару (фото: sofiarotaru.official)

Софія Ротару показала фото свого заміського будинку в Конча-Заспі

Софія Ротару засвітила свій елітний особняк під Києвом, який розташований у мальовничій Конча-Заспі, в районі селища П'ятихатки.

Знімки оригінального будинку і присадибної ділянки зірка радянської естради показала в Instagram. За деякими оцінками, його вартість перевищує мільйон доларів.

На серії фото - нестандартної форми будинок з високими стелями і великими вікнами потопає у квітах і зелені, з якими, як кажуть, дуже любить возитися Софія Михайлівна.

За деякими даними, площа будинку становить 120 метрів квадратних, а ділянка розташована на 20 сотках. На території є тенісний корт, гостьовий будиночок, альтанка, мангал і величезний сад з деревами і квітами.

Софія Ротару засвітила розкішний маєток під Києвом за мільйон доларів (фото)Софія Ротару засвітила розкішний маєток під Києвом за мільйон доларів (фото)Софія Ротару засвітила розкішний маєток під Києвом за мільйон доларів (фото)Софія Ротару засвітила розкішний маєток під Києвом за мільйон доларів (фото)

Софія Ротару відпочиває у своєму особняку під Києвом (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Раніше Софія Ротару запевняла, що багато років живе у Києві, а в Крим, де у неї особняк і готельний бізнес, не навідується. Але невдовзі спалахнув грандіозний скандал через те, що співачка вирушила до Москви на передноворічні гастролі і зйомку всяких "вогників".

Співачку навіть помітили в компанії Філіпа Кіркорова, який закружляв її в танці на елітному корпоративі в Москві. Втім, в Росії теж "рознесли" Софію Михайлівну за те, що вона їздить до них на заробітки, а гроші витрачає на підтримку української армії.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Ротару
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