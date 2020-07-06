Софія Ротару засвітила розкішний маєток під Києвом за мільйон доларів (фото)

Софія Ротару (фото: sofiarotaru.official)

Софія Ротару показала фото свого заміського будинку в Конча-Заспі

Софія Ротару засвітила свій елітний особняк під Києвом, який розташований у мальовничій Конча-Заспі, в районі селища П'ятихатки.

Знімки оригінального будинку і присадибної ділянки зірка радянської естради показала в Instagram. За деякими оцінками, його вартість перевищує мільйон доларів.

На серії фото - нестандартної форми будинок з високими стелями і великими вікнами потопає у квітах і зелені, з якими, як кажуть, дуже любить возитися Софія Михайлівна.

За деякими даними, площа будинку становить 120 метрів квадратних, а ділянка розташована на 20 сотках. На території є тенісний корт, гостьовий будиночок, альтанка, мангал і величезний сад з деревами і квітами.

Софія Ротару відпочиває у своєму особняку під Києвом (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Раніше Софія Ротару запевняла, що багато років живе у Києві, а в Крим, де у неї особняк і готельний бізнес, не навідується. Але невдовзі спалахнув грандіозний скандал через те, що співачка вирушила до Москви на передноворічні гастролі і зйомку всяких "вогників".

Співачку навіть помітили в компанії Філіпа Кіркорова, який закружляв її в танці на елітному корпоративі в Москві. Втім, в Росії теж "рознесли" Софію Михайлівну за те, що вона їздить до них на заробітки, а гроші витрачає на підтримку української армії.

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Автор: Светлана Мащенко