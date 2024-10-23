София Ротару впервые за долгое время показалась в Украине: как выглядит певица

Легендарная украинская певица София Ротару впервые за долгое время показалась в столице Украины и опубликовала фото.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, артистка посетила могилу своего мужа, музыканта Анатолия Евдокименко в Киеве на Байковом кладбище. Дело в том, что сегодня исполняется 22 года, как он умер.

На снимке Ротару стоит напротив могилы. Она одета в синие джинсы, гольф-водолазку, коричневую жилетку из плащевки и бежевые кеды. Сверху она также накинула шарф- палантин. Лицо артистка, как всегда, скрыла солнцезащитными очками.

Скриншот

"Единственный", - лаконично подписала фото певица.

Что известно о жизни Ротару в период полномасштабной войны

После начала полномасштабного вторжение РФ легендарная артистка не появляется на публике и редко комментирует события, происходящие в Украине.

Первый пост о войне в ее блоге появился только 28 февраля.

Скриншот

В марте 2022 года стало известно, что сын и внук Ротару предприняли попытку сбежать из Украины. Руслан Евдокименко, его сын Анатолий и еще семеро мужчин пытались укрыться от мобилизации. Они решили переправиться из Украины в Молдову на лодке, но были задержаны.

Спустя несколько месяцев внуку Софии Ротару все же удалось незаконно пересечь государственную границу, о чем свидетельствовали его фотографии в соцсетях. Сейчас 30-летний Анатолий живет в Европе и занимается творчеством.

Несколько раз в Stories София Ротару благодарила ВСУ, силы ПВО и напоминала своей аудитории о том, что российская агрессия против нашей страны продолжается.

Время от времени она постит архивные фото со своими близкими.

На своем последнем фото, датированным 7 августа 2022 года, звезда позировала в селе Маршинцы Черновицкой области. Тогда звезда рассказала, что приехала в "место силы" - населенный пункт, где она родилась. Также она разместила информацию о помощи семьям украинских военных.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)