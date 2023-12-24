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Софія Ротару вийшла на зв'язок і привітала українців з Різдвом (фото)

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Софія Ротару виходить на зв'язок лише на найбільші свята, щоб привітати прихильників. Сьогодні вона теж опублікувала у соцмережах вітальну листівку на честь Різдва.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт знаменитості.

Софія Ротару привітала українців з Різдвом

Як і зазвичай, артистка була дуже лаконічною.

У своїх stories вона опублікувала лише святкову листівку, на якій зображені колядувальники з різдвяною зіркою.

Софія Ротару показала святкову листівку на Різдво (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

"З Різдвом Христовим!", - написано на ілюстрації.

Нагадаємо, перед цим Софія Ротару виходила на зв'язок з фанами на День святого Миколая, 6 грудня.

Знаменитість запостила листівку, на якій Миколай Чудотворець сидить на колінах українського бійця і дякує йому.

Після цього росіяни образилися на неї і вирішили остаточно відібрати бізнес співачку у Криму.

Відповідну інформацію у своїх соцмережах поширив ексрегіонал та пропагандист Олег Царьов.

У Софії Ротару відбирають бізнес у Криму (фото: скріншот з Telegram-каналу Олега Царьова)

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РіздвоСофия Ротаузвезды шоу-бизнеса