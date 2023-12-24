"Пам’ятайте про тих, хто в окопах". Військовий показав щемливий фотопроєкт із захисниками до Різдва

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram фотографа.

Військовий показав Різдво на передовій

Світлини, зроблені Шандибою, мають на меті нагадати українцям, що не всі у цьому році можуть зустрічати Різдво в оточенні найрідніших.

Як військові святкують Різдво на фронті (фото: instagram.com/mykyta_shandyba)

Більшість воїнів проведуть святкові дні в окопах та бліндажах.

"Різдво 2023. Цього року воно знову для всіх різне. На жаль, наші воїни не можуть зустріти його з сім’ями, жінками та діточками, але ми знаємо - завдяки їхній стійкості та наполегливості ворог буде знищений, і всі повернуться до рідних домівок", - щемливо підписав знімки фотограф.

Як військові святкують Різдво на фронті (фото: instagram.com/mykyta_shandyba)

Також він закликав пам’ятати про тих, хто зараз у полях та окопах, поважати їхню мужність і відвагу, допомагати наближати нашу перемогу.

"У фото немає болота, крові і обстрілів. У цих фото є душа, яку відчує кожен хто перегляне їх. Сімейне тепло та обійми рідних - це мрія для кожного, хто стоїть на захисті своїх близьких", - додав він.

Українців розчулили кадри

Користувачі мережі подякували кожному захиснику, які дають змогу жити у своїй країні.

Як військові святкують Різдво на фронті (фото: instagram.com/mykyta_shandyba)