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"Пам’ятайте про тих, хто в окопах". Військовий показав щемливий фотопроєкт із захисниками до Різдва

Неділя 24 грудня 2023 19:39
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"Пам’ятайте про тих, хто в окопах". Військовий показав щемливий фотопроєкт із захисниками до Різдва Як військові святкують Різдво на фронті (фото: instagram.com/mykyta_shandyba)
Автор: Іванна Пашкевич

Начальник пресслужби 10-ї гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба опублікував у мережі фотопроєкт з українським військовим, приурочений до Різдва.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram фотографа.

Військовий показав Різдво на передовій

Світлини, зроблені Шандибою, мають на меті нагадати українцям, що не всі у цьому році можуть зустрічати Різдво в оточенні найрідніших.

&quot;Пам’ятайте про тих, хто в окопах&quot;. Військовий показав щемливий фотопроєкт із захисниками до Різдва&quot;Пам’ятайте про тих, хто в окопах&quot;. Військовий показав щемливий фотопроєкт із захисниками до Різдва&quot;Пам’ятайте про тих, хто в окопах&quot;. Військовий показав щемливий фотопроєкт із захисниками до Різдва

Як військові святкують Різдво на фронті (фото: instagram.com/mykyta_shandyba)

Більшість воїнів проведуть святкові дні в окопах та бліндажах.

"Різдво 2023. Цього року воно знову для всіх різне. На жаль, наші воїни не можуть зустріти його з сім’ями, жінками та діточками, але ми знаємо - завдяки їхній стійкості та наполегливості ворог буде знищений, і всі повернуться до рідних домівок", - щемливо підписав знімки фотограф.

&quot;Пам’ятайте про тих, хто в окопах&quot;. Військовий показав щемливий фотопроєкт із захисниками до Різдва&quot;Пам’ятайте про тих, хто в окопах&quot;. Військовий показав щемливий фотопроєкт із захисниками до Різдва&quot;Пам’ятайте про тих, хто в окопах&quot;. Військовий показав щемливий фотопроєкт із захисниками до Різдва

Як військові святкують Різдво на фронті (фото: instagram.com/mykyta_shandyba)

Також він закликав пам’ятати про тих, хто зараз у полях та окопах, поважати їхню мужність і відвагу, допомагати наближати нашу перемогу.

"У фото немає болота, крові і обстрілів. У цих фото є душа, яку відчує кожен хто перегляне їх. Сімейне тепло та обійми рідних - це мрія для кожного, хто стоїть на захисті своїх близьких", - додав він.

Українців розчулили кадри

Користувачі мережі подякували кожному захиснику, які дають змогу жити у своїй країні.

&quot;Пам’ятайте про тих, хто в окопах&quot;. Військовий показав щемливий фотопроєкт із захисниками до Різдва&quot;Пам’ятайте про тих, хто в окопах&quot;. Військовий показав щемливий фотопроєкт із захисниками до Різдва&quot;Пам’ятайте про тих, хто в окопах&quot;. Військовий показав щемливий фотопроєкт із захисниками до Різдва

Як військові святкують Різдво на фронті (фото: instagram.com/mykyta_shandyba)

  • Дякую і пам’ятаю про кожного хто пішов у світа заради нашого майбутнього і перемоги
  • Дякую всім воїнам, що боронять нашу землю! Вклоняюся вашій мужності і стійкості
  • Нехай це Різдво стане для вас ковдрою та оберегом
  • Велика вдячність і шана
  • Дуже боляче за усіх воїнів, які не можуть святкувати Різдво з рідними

Раніше у ЗСУ показали, що відбувається на фронті.

Також ми розповідали, що робити на Різдво, якщо ти не віруюча людина.

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