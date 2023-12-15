"Зі сфери фантастики". Ексдиректор Софії Ротару назвав суму гонорарів, від яких співачка відмовилася в Росії
Колишній директор співачки Софії Ротару, Сергій Лавров, заявив, що напередодні свят йому "обривають телефони" росіяни з приводу організації концертів співачки у країні-агресорці. І пропонують за це чималі гонорари.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пропагандистське видання "Дзен.ру".
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За словами Лаврова, за те, щоб артистка розважала росіян в їхній країні, замовники готові заплатити 100-150 тисяч доларів. Тоді як раніше її виступ коштував 50 тисяч доларів.
Чоловік каже, що вона дуже принципова людина, і ні за які гроші не буде цього робити.
Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
"Ротару, треба віддати їй належне, ніколи не велася на гроші. Вона дуже принципова людина. На відміну від інших артистів, її неможливо було здивувати грошима. Відповідно, скільки б їй зараз не пропонували, вона відмовиться", - сказав Сергій.
"Вона каже, що зараз невідповідний час, щоб працювати - розважати публіку. Вона забороняє про це навіть питати! Хоча на неї справді дуже багато запитів, мені телефон обірвали, намагаючись домовитися щодо її концертів", - додав він.
Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Також ексдиректор виконавиці зазначив, що влаштувати виступи Ротару в РФ неможливо ще й з технічних причин.
"У неї всі музиканти - українці, балет український. Усіх їх привезти зараз до Росії - це зі сфери фантастики. Сама Софія Михайлівна вже якось проживе без усіх цих заробітків. Вона не бідна людина. І тому не буде такого, щоб вона все кинула та побігла співати за ці $100 тис. Я повторюся: вона дуже принципова людина", - сказав Сергій.
Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
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