София Ротару вышла на связь и поздравила украинцев с Рождеством (фото)

Украинская певица София Ротару выходит на связь только на самые большие праздники, чтобы поздравить поклонников. Сегодня она тоже опубликовала в соцсетях поздравительную открытку в честь Рождества.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт знаменитости.
Как обычно, артистка была очень лаконична.
В своих stories она опубликовала только праздничную открытку, на которой изображены колядующие с рождественской звездой.
София Ротару показала праздничную открытку на Рождество (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
"С Рождеством Христовым!", - написано на иллюстрации.
Напомним, перед этим София Ротару выходила на связь с фанами на День святого Николая, 6 декабря.
Знаменитость запостила открытку, на которой Николай Чудотворец сидит на коленях украинского бойца и благодарит его.
После этого россияне обиделись на нее и решили окончательно отобрать бизнес певицы в Крыму.
Соответствующую информацию в своих соцсетях распространил экс-регионал и пропагандист Олег Царев.
У Софии Ротару отбирают бизнес в Крыму (фото: скриншот из Telegram-канала Олега Царева)
Недавно экс-директор Софии Ротару назвал сумму гонораров, от которых певица отказалась в России.
Также военный показал щемящий фотопроект с защитниками к Рождеству.