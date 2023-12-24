София Ротару вышла на связь и поздравила украинцев с Рождеством (фото)

София Ротару поздравила украинцев с Рождеством

Как обычно, артистка была очень лаконична.

В своих stories она опубликовала только праздничную открытку, на которой изображены колядующие с рождественской звездой.

София Ротару показала праздничную открытку на Рождество (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

"С Рождеством Христовым!", - написано на иллюстрации.

Напомним, перед этим София Ротару выходила на связь с фанами на День святого Николая, 6 декабря.

Знаменитость запостила открытку, на которой Николай Чудотворец сидит на коленях украинского бойца и благодарит его.

После этого россияне обиделись на нее и решили окончательно отобрать бизнес певицы в Крыму.

Соответствующую информацию в своих соцсетях распространил экс-регионал и пропагандист Олег Царев.

У Софии Ротару отбирают бизнес в Крыму (фото: скриншот из Telegram-канала Олега Царева)