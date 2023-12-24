Софія Ротару вийшла на зв'язок і привітала українців з Різдвом (фото)
Українська співачка Софія Ротару виходить на зв'язок лише на найбільші свята, щоб привітати прихильників. Сьогодні вона теж опублікувала у соцмережах вітальну листівку на честь Різдва.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт знаменитості.
Софія Ротару привітала українців з Різдвом
Як і зазвичай, артистка була дуже лаконічною.
У своїх stories вона опублікувала лише святкову листівку, на якій зображені колядувальники з різдвяною зіркою.
Софія Ротару показала святкову листівку на Різдво (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
"З Різдвом Христовим!", - написано на ілюстрації.
Нагадаємо, перед цим Софія Ротару виходила на зв'язок з фанами на День святого Миколая, 6 грудня.
Знаменитість запостила листівку, на якій Миколай Чудотворець сидить на колінах українського бійця і дякує йому.
Після цього росіяни образилися на неї і вирішили остаточно відібрати бізнес співачку у Криму.
Відповідну інформацію у своїх соцмережах поширив ексрегіонал та пропагандист Олег Царьов.
У Софії Ротару відбирають бізнес у Криму (фото: скріншот з Telegram-каналу Олега Царьова)
Нещодавно ексдиректор Софії Ротару назвав суму гонорарів, від яких співачка відмовилася в Росії.
Також військовий показав щемливий фотопроєкт із захисниками до Різдва.