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София Ротару вышла на связь и поздравила украинцев с Рождеством (фото)

Воскресенье 24 декабря 2023 20:43
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София Ротару вышла на связь и поздравила украинцев с Рождеством (фото) София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица София Ротару выходит на связь только на самые большие праздники, чтобы поздравить поклонников. Сегодня она тоже опубликовала в соцсетях поздравительную открытку в честь Рождества.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт знаменитости.

София Ротару поздравила украинцев с Рождеством

Как обычно, артистка была очень лаконична.

В своих stories она опубликовала только праздничную открытку, на которой изображены колядующие с рождественской звездой.

София Ротару вышла на связь и поздравила украинцев с Рождеством (фото)

София Ротару показала праздничную открытку на Рождество (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

"С Рождеством Христовым!", - написано на иллюстрации.

Напомним, перед этим София Ротару выходила на связь с фанами на День святого Николая, 6 декабря.

Знаменитость запостила открытку, на которой Николай Чудотворец сидит на коленях украинского бойца и благодарит его.

После этого россияне обиделись на нее и решили окончательно отобрать бизнес певицы в Крыму.

Соответствующую информацию в своих соцсетях распространил экс-регионал и пропагандист Олег Царев.

София Ротару вышла на связь и поздравила украинцев с Рождеством (фото)

У Софии Ротару отбирают бизнес в Крыму (фото: скриншот из Telegram-канала Олега Царева)

Недавно экс-директор Софии Ротару назвал сумму гонораров, от которых певица отказалась в России.

Также военный показал щемящий фотопроект с защитниками к Рождеству.

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Рождество София Ротау звезды шоу-бизнеса