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София Ротару перед концертом на День Независимости в Украине выступит в России

Автор: Styler

София Ротару будет выступать 24 августа на большом концерте в НСК "Олимпийский" в честь 30-летия Дня Независимости Украины. При этом стало известно, что перед этим она выйдет на сцену на конкурсе в России "Новая волна 2021"

Ее участие заявлено на официальной странице конкурса в Instagram.

Скриншот с Instagram

"Я назову планету именем твоим!" От радости приближения "Новой волны 2021" и от того, что София Ротару выступит на нашей сцене на концерте в честь открытия конкурса - 19 августа", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это не единственная украинская артистка, которая выступит на этом конкурсе. На сцену также выйдет Светлана Лобода. Певица давно уже переехала в Россию и выступает там.

Скриншот с Instagram

Напомним, украинская группа "Грин Грей", которая была на пике популярности в 90-ых, возмутилась тем, что их концерт на праздновании 30-летия Дня Независимости Украины отменили.

Музыкантам сообщили, что на концерте будут звучать только украиноязычные песни, поэтому группа со своими хитами не вписывается в эту концепцию. Гитарист "Грин Грей" заявил, что их пытаются стереть из истории Украины.

Позже выступление артистов отменили и на крыше ЦУМа в Киеве. Организаторы концерта приняли такое решение из-за позиции группы касательно языкового закона.

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Ротарускандал