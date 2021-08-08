София Ротару перед концертом на День Независимости в Украине выступит в России

Скриншот с Instagram

"Я назову планету именем твоим!" От радости приближения "Новой волны 2021" и от того, что София Ротару выступит на нашей сцене на концерте в честь открытия конкурса - 19 августа", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это не единственная украинская артистка, которая выступит на этом конкурсе. На сцену также выйдет Светлана Лобода. Певица давно уже переехала в Россию и выступает там.

Скриншот с Instagram