Вокалист "Грин Грей" высказался об украинском языке и попал в скандал: "нас пытаются стереть"

Группа "Грин Грей", которая была на пике популярности в 90-ых, возмутилась тем, что ее пытаются стереть из истории Украины. Все из-за того, что песни коллектива на русском языке.

Об этом написал гитарист и солист группы Андрей Яценко на своей Facebook -странице.

Как оказалось, изначально музыкантов пригласили выступить на концерте в Олимпийском, приуроченном к 30-летию Независимости Украины, но потом им сообщили, что "они не вписываются в концепцию" праздника.

"В конце мая этого года нам поступило предложение из Офиса Президента, принять участие в большом, праздничном концерте на Олимпийском, посвященному 30-летию Дня Независимости с песней "Под дождем". Тема - 30 Легендарных групп с легендарными песнями. И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!!" - возмутился артист.

Яценко сообщил, что все достижения группы были под флагом Украины и музыкантам очень обидно.

"За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни разных наград, среди них две МТV music awards! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "полiтичною доцiльністю" нас пытаются стереть из истории Украины", - сообщил солист.

В комментариях пользователи по-разному высказались на эту тему. Одни считают, что настоящих рокеров не должны волновать такие вопросы, другие же уверены, что это несправедливость.

Настоящий рок шлет любую власть подальше.

Народная память прочнее любых указов и правительств.

Складні часи вимагають радикальних дій.

Вся російськомовна культурна спадщина належить російському народу, а не Росії. Навіть якщо росіяни мають український паспорт.

Тю, проблема, пишіть і співайте українською, ви ж українці.

Бред какой-то! Причем тут язык..

Как относится к языковому закону второй солист группы

Очень неоднозначная реакция на внедрение языкового закона появилась у второго участника коллектива, известного как Мурик. На видео он явно в негативном ключе показывает, что он думает о законе про украинский язык. Также он показывает неприличные жесты.