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Вокалист "Грин Грей" высказался об украинском языке и попал в скандал: "нас пытаются стереть"

Новина українською →
Киев, Вторник 27 июля 2021 14:09
Вокалист "Грин Грей" высказался об украинском языке и попал в скандал: "нас пытаются стереть" Фото: "Грин Грей" возмутились тем, что должны петь на украинском языке (facebook.com.GreenGreyOfficial)
Автор: Людмила Жукова

Группа "Грин Грей", которая была на пике популярности в 90-ых, возмутилась тем, что ее пытаются стереть из истории Украины. Все из-за того, что песни коллектива на русском языке.

Об этом написал гитарист и солист группы Андрей Яценко на своей Facebook-странице.

Как оказалось, изначально музыкантов пригласили выступить на концерте в Олимпийском, приуроченном к 30-летию Независимости Украины, но потом им сообщили, что "они не вписываются в концепцию" праздника.

"В конце мая этого года нам поступило предложение из Офиса Президента, принять участие в большом, праздничном концерте на Олимпийском, посвященному 30-летию Дня Независимости с песней "Под дождем". Тема - 30 Легендарных групп с легендарными песнями. И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!!" - возмутился артист.

Яценко сообщил, что все достижения группы были под флагом Украины и музыкантам очень обидно.

"За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни разных наград, среди них две МТV music awards! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "полiтичною доцiльністю" нас пытаются стереть из истории Украины", - сообщил солист.

В комментариях пользователи по-разному высказались на эту тему. Одни считают, что настоящих рокеров не должны волновать такие вопросы, другие же уверены, что это несправедливость.

  • Настоящий рок шлет любую власть подальше.
  • Народная память прочнее любых указов и правительств.
  • Складні часи вимагають радикальних дій.
  • Вся російськомовна культурна спадщина належить російському народу, а не Росії. Навіть якщо росіяни мають український паспорт.
  • Тю, проблема, пишіть і співайте українською, ви ж українці.
  • Бред какой-то! Причем тут язык..

Как относится к языковому закону второй солист группы

Очень неоднозначная реакция на внедрение языкового закона появилась у второго участника коллектива, известного как Мурик. На видео он явно в негативном ключе показывает, что он думает о законе про украинский язык. Также он показывает неприличные жесты.

Как мы писали ранее, в Харькове наказали продавщицу, устроившую грандиозный скандал из-за украинского языка.

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