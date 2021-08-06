В Киеве отменили концерт группы "Грин Грей" из-за их позиции: детали нового скандала

Скандал с группой "Грин Грей", которых исключили из концерта ко Дню независимости, за их русскоязычные песни получил продолжение. Теперь выступление артистов отменено и на крыше ЦУМа, где они должны были петь.

Позиция организаторов концерта

Организаторы концерта четко объяснили свою позицию. Она состоит в том, чтобы не приглашать музыкантов с такими мыслями относительно государственного языка.

"Когда команда Svitlo Concert согласовывала с представителями группы это мероприятие, то, к сожалению, не обладала полной информацией о ситуации, сложившейся вокруг группы за последние несколько месяцев. Получив ваши комментарии и запросы, увидев видео с высказываниями солиста Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие на одной из локаций, которые мы арендуем. Мы обожаем Украину и этим все сказано", - сказано в сообщении организаторов концерта.

"Грин Грей" отреагировали на отмену концерта

Естественно, что музыканты не пришли в восторг от такого решения. Мало того, они назвали это "возвращением в совок".

"Back in USSR!! Возвращение в "совок"!! Мы понимаем, что у власти мы как бельмо на глазу, что очень не вовремя этот, наш кипишь ... Но это уже нарушение наших гражданских прав!! Теперь мы не можем давать концерты для своих друзей, поклонников, которые заплатили деньги за наш концерт?!! Что за дичь???!

История уже знала подобные случаи, когда неугодным рок-группам запрещали проводить концерты. Но это было в 80-е годы прошлого века!!!" - написал солист Мурик в своем Instagram.