Софія Ротару перед концертом на День Незалежності в Україні виступить в Росії

Скріншот з Instagram

"Я назву планету іменем твоїм!" Від радості наближення "Нової хвилі 2021" та від того, що Софія Ротару виступить на нашій сцені на концерті на честь відкриття конкурсу - 19 серпня", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що це не єдина українська артистка, яка виступить на цьому конкурсі. На сцену також вийде Світлана Лобода. Співачка давно вже переїхала в Росію і виступає там.

Скріншот з Instagram