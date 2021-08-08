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Софія Ротару перед концертом на День Незалежності в Україні виступить в Росії

Автор: Styler

Софія Ротару виступатиме 24 серпня на великому концерті в НСК "Олімпійський" в честь 30-річчя Дня Незалежності України. При цьому стало відомо, що перед цим вона вийде на сцену на конкурсі в Росії "Нова хвиля 2021"

Її участь заявлено на офіційній сторінці конкурсу в Instagram.

Скріншот з Instagram

"Я назву планету іменем твоїм!" Від радості наближення "Нової хвилі 2021" та від того, що Софія Ротару виступить на нашій сцені на концерті на честь відкриття конкурсу - 19 серпня", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що це не єдина українська артистка, яка виступить на цьому конкурсі. На сцену також вийде Світлана Лобода. Співачка давно вже переїхала в Росію і виступає там.

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, український гурт "Грін Грей", який був на піку популярності в 90-их, обурився тим, що їх концерт на святкуванні 30-річчя Дня Незалежності України скасували.

Музикантам повідомили, що на концерті будуть звучати тільки україномовні пісні, тому гурт зі своїми хітами не вписується в цю концепцію. Гітарист "Грін Грей" заявив, що їх намагаються стерти з історії України.

Пізніше виступ артистів скасували і на даху ЦУМу в Києві. Організатори концерту прийняли таке рішення через позицію гурту щодо мовного закону.

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Ротарускандал