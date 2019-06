София Ротару бесплатно выступит в Киеве: когда и где

София Ротару станет хедлайнером в первый день грандиозного фестиваля Atlas Weekend 2019. Концерт традиционно пройдет в Национальном Экспоцентре Украины (ВДНХ). Музыкальное действо начнется 9 июля и завершится 14 июля.

Народная артистка Украины выступит на главной сцене (Main Stage) 9 июля с 22:20 до 23:00. Отметим, что добрым правилом феста являются бесплатные концерты в первый день, и все желающие смогут насладиться качественной музыкой знаменитых украинских артистов.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

Так, 9 июля на ВДНХ на Atlas Weekend 2019 с 15:00 зрители смогут насладиться концертными выступлениями:

MOZGI

NK Настя Каменских

DZIDZIO

Павло Зибров

Alekseev

Kyivstoner

Артем Пивоваров

TamerlanAlena

Агонь

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Злата Огневич

Alyosha

Laud

Ivan Navi

NIKITA LOMAKIN

ДОРОШ

...и не только.

Фото: скрин atlasweekend.com/schedule

Всего на Atlas Weekend предусмотрено шесть сцен, на которых за шесть фестивальных дней перед киевлянами и гостями столицы на open-air выступят около 250 исполнителей и групп со всего мира.

Хедлайнерами Atlas Weekend 2019 станут культовые Black Eyed Peas, электронный дуэт The Chainsmokers, группа Сплин, американский рэпер A$AP Rocky и британский бунтарь Liam Gallagher, известный многим по группе Oasis. Также особое внимание в лайн-апе стоит обратить на Michael Kiwanuka, UNKLE, ATB, The Subways, Tom Odell, Tom Walker, Netta и Our Last Night.

Видео: YouTube / Atlas Weekend 2018 Official Aftermovie

