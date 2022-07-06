Сочная пицца из кабачков: приготовьте раз и влюбитесь в этот рецепт!

Ингредиенты:

Кабачки - 400-450 г

Соль - 1/2 ч. л.

Мука - 4-5 ст. л. с горкой (все зависит от сочности кабачков)

Яйцо - 1 шт.

Сметана - 1 ст. л.

Помидор - 1 шт.

Колбаса (ветчина, мясо, фарш - уже готовые) - 80 г

Лук - 1/3 шт.

Сыр - 80 г

Базилик - 1 веточка

Чеснок - 1 зубчик

Скриншот: Такой будет наша кабачковая пицца

Пошаговое приготовление

Кабачки натрите на терке, посолите и перемешайте. Оставьте на 5 минут, чтобы они пустили сок.

Кабачки хорошо отожмите, добавьте яйцо, сметану и муку.

Выложите кабачковое тесто на сковороду, смазанную растительным маслом, обжарьте с одной стороны 10 минут под закрытой крышкой на умеренном огне.

Колбасу и помидор нарежьте кольцами. Сыр натрите. Чеснок и базилик очень мелко измельчите.

Переверните кабачковый блин, выложите чеснок с базиликом, сверху половину сыра, дальше колбасу и помидоры, и сверху оставшуюся половину сыра.

Дальше можно продолжить приготовление на сковороде. Налейте немного воды под кабачковую основу и накройте крышкой. Благодаря пару, который образовывается, сыр быстрее расплавится.

Или можно переложить нашу пиццу на противень и запечь в духовке 5-10 минут до румяности.