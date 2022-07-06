Сочная пицца из кабачков: приготовьте раз и влюбитесь в этот рецепт!

Пицца из кабачков? Это вкуснейшее блюдо может стать для вас каждодневным. А если вы не любите кабачки, то после этого рецепта точно полюбите?
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Скриншот: Такой будет наша кабачковая пицца
Кабачки натрите на терке, посолите и перемешайте. Оставьте на 5 минут, чтобы они пустили сок.
Кабачки хорошо отожмите, добавьте яйцо, сметану и муку.
Выложите кабачковое тесто на сковороду, смазанную растительным маслом, обжарьте с одной стороны 10 минут под закрытой крышкой на умеренном огне.
Колбасу и помидор нарежьте кольцами. Сыр натрите. Чеснок и базилик очень мелко измельчите.
Переверните кабачковый блин, выложите чеснок с базиликом, сверху половину сыра, дальше колбасу и помидоры, и сверху оставшуюся половину сыра.
Дальше можно продолжить приготовление на сковороде. Налейте немного воды под кабачковую основу и накройте крышкой. Благодаря пару, который образовывается, сыр быстрее расплавится.
Или можно переложить нашу пиццу на противень и запечь в духовке 5-10 минут до румяности.
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