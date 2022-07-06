Соковита піца з кабачків: приготуйте раз і закохаєтеся в цей рецепт!

Піца з кабачків? Це дуже смачна страва, яка може стати для вас щоденною. А якщо ви не любите кабачки, то після цього рецепта точно полюбите?
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Скріншот: такою буде наша кабачкова піца
Кабачки натріть на тертці, посоліть і перемішайте. Залиште на 5 хвилин, щоб вони пустили сік.
Кабачки добре відіжміть, додайте яйце, сметану і борошно.
Викладіть кабачкове тісто на сковороду, змащену олією, обсмажте з одного боку 10 хвилин під закритою кришкою на помірному вогні.
Ковбасу і помідор наріжте кільцями. Сир натріть. Часник і базилік дуже дрібно подрібніть.
Переверніть кабачковий млинець, викладіть часник з базиліком, зверху половину сиру, далі ковбасу і помідори, і зверху половину сиру, що залишилася.
Далі можна продовжити приготування на сковороді. Налийте трохи води під кабачкову основу і накрийте кришкою. Завдяки пару, який утворюється, сир швидше розплавиться.
Або можна перекласти нашу піцу на деко і запекти в духовці 5-10 хвилин до рум'яності.
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