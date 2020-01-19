Собирали на отдых? Заворотнюк с мужем "засекли" в Таиланде (фото)

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым якобы заметили на курорте в Таиланде. Такую новость с эксклюзивными снимками опубликовало издание "Версия.Инфо".

Информацию о том, что звезда "Моей прекрасной няни" нежится на пляже и купается в солнечных ваннах на побережье Таиланда, распространили и другие издания. Вместе с тем, распространяются фотографии, которые якобы доказывают заявления СМИ. На самом деле, на снимках практически невозможно разглядеть лица отдыхающих из-за того, что фото сделано на слишком далеком расстоянии.

Тем не менее, утверждается, что телосложение, осанка и общий вид фигуры выдает в девушке звезду "Моей прекрасной няни", а в ее спутнике – Чернышева.

Отдыхающие на пляже Таиланда (фото: versiya.info)

В сети выразили свое недовольство заявлением, не имеющим достаточных доказательств:

Чушь полная. Если онкология даже на положительной динамике, никакого пляжа быть не может!

А еще на этой фотке были замечены Элвис Пресли, Владимир Ульянов и, конечно же, Тутанхамон в обнимку с Нефертити.

Если присмотреться, то и Кобзона можно увидеть.

Да, это несомненно они. Я узнал по родинке между вторым и третьим пальцем.

Чушь! Но даже если она, то кому какое дело?

Кто эти лживые "новости" клепает? За последний год не было ни одного фото Заворотнюк и, тем более, видео… Ясно, что серьезно болеет, не хотят показывать ее больной… Также и покойную Фриске скрывали…

Неужели у людей хватает совести беспардонно клеветать на людей?

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники в Подмосковье, так как медики не могут ей ничем помочь. В этом медицинском заведении актриса проходила реабилитацию на протяжении последних несколько месяцев после хирургической операции.