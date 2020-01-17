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Актриса сделала признание о съемках с Заворотнюк: очень непросто

STYLERПерсоны    17.01.2020 - 22:25
Актриса сделала признание о съемках с Заворотнюк: очень непросто
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Коллега Анастасии Заворотнюк поделилась воспоминаниями о сериале "Моя прекрасная няня"

Анастасия Заворотнюк, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием и недавно была переведена в другую клинику, сейчас проходит реабилитационные процедуры. В прессе сообщают, что правая часть тела звезды сериала "Моя прекрасная няня" парализована. Тем не менее, актриса на днях отпраздновала день рождения дочери Анны, хоть и мероприятия пришлось перенести в больницу.

Родные и близкие 48-летней Заворотнюк не комментируют тревожные сообщения в СМИ об ухудшении ее состояния, что якобы врачи уже махнули рукой и не могут ничем помочь. Тем временем молчание только "подливает масло в огонь", и встревоженные коллеги актрисы в интервью и эфирах высказывают ей слова поддержки.

Так, артистка Екатерина Дубакина, которая снималась с Заворотнюк в "Няне" и исполнила роль девочки Маши - старшей дочери бизнесмена Шаталина, назвала ситуацию с болезнью Анастасии страшной.

"Но это очень скользкий момент... Мне бы не хотелось обсуждать его подробно... Могу только пожелать здоровья Насте и сил ее близким", - рассказала она в интервью "КП".

При этом актриса поделилась воспоминаниями о самих съемках в сериале вместе с Заворотнюк и призналась, что вспоминает процесс не с теплом.

Актриса сделала признание о съемках с Заворотнюк: очень непросто

Анастасия Заворотнюк и Екатерина Дубакина (Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня")

"Я была ребенком, 14 лет. И мне еще рановато было сталкиваться со взрослой жизнью: в ней есть множество как приятных открытий, так и не очень. Мне как подростку было тяжело. Казалось бы, в 14 лет стать популярным - это круто, многие мечтают об этом. Но для меня это обернулось негативом", - сказала Дубакина.

Актриса убеждена, что дети в таком возрасте должны учиться в школе, а не сниматься.

"В 14 лет все гиперболизировано. Я очень уважаю то время, сериал - прекрасный, но для детей это очень непросто", - подчеркнула она.

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