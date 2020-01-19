Собирали на отдых? Заворотнюк с мужем "засекли" в Таиланде (фото)

Анастасия Заворотнюк, по мнению российских изданий, обманула своих поклонников
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым якобы заметили на курорте в Таиланде. Такую новость с эксклюзивными снимками опубликовало издание "Версия.Инфо".
Информацию о том, что звезда "Моей прекрасной няни" нежится на пляже и купается в солнечных ваннах на побережье Таиланда, распространили и другие издания. Вместе с тем, распространяются фотографии, которые якобы доказывают заявления СМИ. На самом деле, на снимках практически невозможно разглядеть лица отдыхающих из-за того, что фото сделано на слишком далеком расстоянии.
Тем не менее, утверждается, что телосложение, осанка и общий вид фигуры выдает в девушке звезду "Моей прекрасной няни", а в ее спутнике – Чернышева.
Отдыхающие на пляже Таиланда (фото: versiya.info)
В сети выразили свое недовольство заявлением, не имеющим достаточных доказательств:
Напомним, что ранее появилась информация о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники в Подмосковье, так как медики не могут ей ничем помочь. В этом медицинском заведении актриса проходила реабилитацию на протяжении последних несколько месяцев после хирургической операции.