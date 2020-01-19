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Собирали на отдых? Заворотнюк с мужем "засекли" в Таиланде (фото)

STYLERПерсоны    19.01.2020 - 10:58
Собирали на отдых? Заворотнюк с мужем "засекли" в Таиланде (фото)
Анастасия Заворотнюк отдыхает в Таиланде (коллаж: РБК-Украина)

Анастасия Заворотнюк, по мнению российских изданий, обманула своих поклонников

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым якобы заметили на курорте в Таиланде. Такую новость с эксклюзивными снимками опубликовало издание "Версия.Инфо".

Информацию о том, что звезда "Моей прекрасной няни" нежится на пляже и купается в солнечных ваннах на побережье Таиланда, распространили и другие издания. Вместе с тем, распространяются фотографии, которые якобы доказывают заявления СМИ. На самом деле, на снимках практически невозможно разглядеть лица отдыхающих из-за того, что фото сделано на слишком далеком расстоянии.

Тем не менее, утверждается, что телосложение, осанка и общий вид фигуры выдает в девушке звезду "Моей прекрасной няни", а в ее спутнике – Чернышева.

Отдыхающие на пляже Таиланда (фото: versiya.info)

В сети выразили свое недовольство заявлением, не имеющим достаточных доказательств:

  • Чушь полная. Если онкология даже на положительной динамике, никакого пляжа быть не может!
  • А еще на этой фотке были замечены Элвис Пресли, Владимир Ульянов и, конечно же, Тутанхамон в обнимку с Нефертити.
  • Если присмотреться, то и Кобзона можно увидеть.
  • Да, это несомненно они. Я узнал по родинке между вторым и третьим пальцем.
  • Чушь! Но даже если она, то кому какое дело?
  • Кто эти лживые "новости" клепает? За последний год не было ни одного фото Заворотнюк и, тем более, видео… Ясно, что серьезно болеет, не хотят показывать ее больной… Также и покойную Фриске скрывали…
  • Неужели у людей хватает совести беспардонно клеветать на людей?

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники в Подмосковье, так как медики не могут ей ничем помочь. В этом медицинском заведении актриса проходила реабилитацию на протяжении последних несколько месяцев после хирургической операции.

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Новости Украины Анастасия Заворотнюк
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